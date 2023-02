Suicide Squad: Kill the Justice League (et nos espoirs d’un grand jeu d’aventure)

Après la légère déception nommée Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League est attendu au tournant. C’est sur lui que repose maintenant tous les espoirs d’un véritable héritier à la trilogie Arkham, d’autant que ce sont les développeurs de ce dernier, aux studios Rocksteady, qui sont aux affaires. Le showcase vidéo de PlayStation, State of Play, diffusé hier, fut l’occasion d’en voir un peu plus, avec notamment pas mal de gameplay au programme. Et s’il ne faut en retenir qu’une chose, c’est la température glaciale de la douche froide.

En effet, Suicide Squad: Kill the Justice League ne sera pas ce grand jeu d’action aventure attendu par les fans de la trilogie Batman, mais un TPS hystérique définitivement arcade doublé d’un jeu service. On attendait une suite à Arkham Knight, c’est un jeu sur le modèle de Marvel’s Avengers qui nous sera hélas servi. Que les producteurs de cinéma, qui n’entendent pas grand chose au monde des comic books, exigent que les films DC s’inspirent plus du MCU, on peut le comprendre, les presque trois milliards d’Euros au box-office qu’Avengers Endgame a engrangés sont en effet un argument de poids. Mais tout le monde est d’accord pour dire que le jeu service exploitant la licence Avengers était un ratage. Il a d’ailleurs été débranché après deux années poussives. Alors pourquoi ?

La dernière bande-annonce nous montre ainsi un jeu plutôt explosif, dynamique, plein de couleurs néons (pas la direction artistique la plus « DC-core »…), misant pas mal sur la verticalité comme le font les shooters actuels. On le trouve aussi assez bavard, mais c’est peut-être l’effet trailer qui veut ça. On y découvre un Flash manipulé par Brainiac et devenu un super-méchant, comme le reste de la Justice League, que les anti-héros du jeu devront donc éliminer. Après avoir tué le Joker dans la trilogie Arkham, puis Batman dans Gotham Knights, le jeu vidéo compte-t-il en finir avec les autres personnages DC ?

Le jeu service est confirmé par une page de FAQ publiée à l’occasion de cette nouvelle présentation, qui annonce aussi la présence de battle-pass saisonniers uniquement cosmétiques. Une bonne nouvelle tout de même, puisqu’il ne s’agira pas de payer pour progresser. Autre bonne nouvelle, le titre ne contiendra aucun système de lootbox. Par contre, il nécessitera d’être connecté en permanence, même pour les parties solo, et exigera d’être abonné aux services PS Plus ou Xbox Live Gold pour jouer en co-op (pas pour les parties solo).

Comme pour les derniers jeux estampillés DC, une courte série de comics sortira en librairie pour accompagner le jeu et étendre son univers, et, c’est aussi devenu une tradition, chaque numéro contiendra un code permettant de télécharger du contenu in-game. Suicide Squad: Kill the Justice League est attendu (quoique…) sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 26 mai prochain.