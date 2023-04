Redfall en 30 FPS – Une sortie déjà compromise

Septembre 2020, le monde entier apprend le rachat de Bethesda par Xbox pour la modiquie somme de 8,1 milliards de dollars, personne n’osait y croire. Certains fans étaient ravis, d’autres plus sceptiques, dans tous cas, on a assisté à un des évènements les plus marquants de l’histoire (économique) du jeu vidéo. Neuf mois plus tard, à l’E3 2021 (le dernier E3 en date), Xbox et Bethesda annoncent leur nouveau jeu FPS intitulé Redfall, un jeu de tir de chasse aux vampires avec des modes solo et multijoueur coopératif en monde ouvert.

Cependant, avoir des idées est une chose mais savoir les mettre en œuvre en est une autre. Initialement prévu en 2022, Redfall est finalement annoncé pour le 2 mai 2023 et sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Malheureusement on apprend aujourd’hui qu’il ne sera jouable qu’en 30 FPS et qu’une mise à jour à une date ultérieure sera disponible sur les versions Xbox tandis que la version PC sera bel et bien en 60 FPS. Ce qui est surprenant puisqu’il s’agit d’un jeu cross-play. On rappelle également qu’à l’heure actuelle, une connexion internet sera obligatoire même pour jouer au mode solo, deux nouvelles qui passent mal chez les joueurs. Arkane (le développeur du jeu) a annoncé qu’il pourrait corriger le problème avant la sortie, mais toujours aucune nouvelle de ce côté là.

Ce qu’on a du mal à comprendre, c’est pourquoi certains éditeurs persistent à vouloir sortir un jeu alors qu’il n’est pas prêt ou incomplet. Gotham Knights a eu les mêmes problèmes à sa sortie avec des problème de framerate et de résolution d’images au grand désespoir des joueurs, et à part provoquer de la frustration et faire tomber le jeu dans l’oubli, la stratégie commerciale laisse à désirer. Il n’est pas difficile d’intégrer le fait que le retour des joueurs et des critiques est plus important que de respecter une deadline (on pense à toi Cyberpunk 2077). À la sortie d’Halo Infinite (développé par 343 Industries) par exemple, un mode coopératif en écran séparé était absent et demandé par les joueurs, car il s’agit d’une des rares licences de jeu d’action à l’avoir proposé depuis la Xbox, mais au bout de huit mois Microsoft annonce que ce ne sera pas le cas, une déception pour les joueurs qui auront attendu pour rien.

La sortie complètement ratée de Fallout 76 aura également marqué les esprits à la fois à cause de son contenu faible, de sa date de sortie face à trois monstres que sont Assassin’s Creed Odyssey, Call Of Duty BO 4 et Battlefield V mais aussi par sa mauvaise communication, les joueurs n’ayant pas compris si c’était un jeu d’aventure ou un jeu exclusivement online. Même chose pour l’absence de communication de l’excellent Titanfall 2 sorti entre Battlefield 1 et Call Of Duty Infinite Warfare.

La communication et le choix de la date de sortie sont des éléments cruciaux, Xbox et Bethesda prennent un pari hautement risqué en calant Redfall le 2 mai prochain, soit 5 jours après l’attendu Star Wars Jedi Survivor, 10 jours avant le très attendu Zelda Tears Of The Kingdom (et dans le même mois que le moins attendu Suicide Squad). Ne risque t-il pas de se noyer parmi ces grosses nouveautés ? Ne pouvait-on pas reporter ce jeu une nouvelle fois afin qu’il soit le plus opérationnel possible et rendre l’expérience meilleure ? Xbox n’a t-il pas les moyens d’éviter ce genre d’erreur quand on sait qu’il a fait un chèque de 8,1 milliards de dollars justement pour avoir ces nouveaux jeux ? Redfall mériterait une meilleure sortie.