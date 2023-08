The Last of US (TV) – Des spin-offs à prévoir ?

La série The Last of Us, diffusée en ce début d’année 2023 sur Amazon Prime Videos (du moins par chez nous), a globalement bien été accueillie par la presse. Les spectateurs, eux, ont semblé être partagés sur la proposition de HBO, comme nous le montre notamment la note sur Metacritic. Ceci étant, on le sait, une saison 2 est déjà prévue pour une prochaine diffusion. Et si l’on attendra encore jusqu’à 2025 pour la voir arriver, on n’est pas sans savoir une chose : le scénario du premier épisode serait déjà prêt, si l’on en croit Deadline.

Ce qui est une assez bonne nouvelle pour ceux qui ont précédemment été séduits par la transposition télévisée. Maintenant, reste à patienter, et durant ce temps, les rumeurs et autres iront forcément bon train. Un peu comme les mots émis par le showrunner Craig Mazin dans le magazine The Wrap. Ces derniers intriguent, laissant pourquoi pas envisager un développement bien plus étendu de l’univers créé par Naughty Dog.

Bien qu’il soit actuellement trop occupé à penser la suite des aventures d’Ellie et Joel à la télévision – et ce, de manière à viser l’excellence – Mazin n’est pas fermé à l’idée de donner corps à quelques concepts de spin-offs. « En principe », il est même favorable à cette voie. Mais, bien entendu, ce sera sous réserve de l’approbation du patron de Naugthy Dog, Neil Druckmann, qui selon les propos partagés lors de l’entrevue, ne serait absolument pas contre.

« Je ne sais pas jusqu’où je pourrais aller avec ‘The Last of Us ». Je veux dire que ces séries sont tellement importantes que je suis en train de brûler l’une des précieuses décennies qu’il me reste pour raconter cette histoire. Mais en principe, cela ne me pose aucun problème. Et je suis sûr que Neil serait également intéressé. »

Ainsi, en tant qu’amoureux de la licence (car c’est comme cela qu’il semble se définir), Mazin se verrait bien développer davantage l’univers apocalyptique de The Last of Us en dehors du monde vidéoludique. Mais, pas à n’importe quel prix. Pas question de le faire sans pertinence… Quoi qu’il en soit, cette perspective n’échappera pas à notre attention. Pas que nous soyons à ce point intéressé de voir diverses déclinaisons possibles de la franchise… non, là n’est pas notre principale préoccupation. En fait, c’est plutôt le fait que cette possibilité existe qui nous interpelle.

Cela n’aura échappé à personne, la création du studio à l’origine des Uncharted a acquis une énorme renommée auprès des joueurs. Pour cela, on peut donc imaginer que PlayStation puisse avoir de la suite dans les idées et exploiter la licence de diverses manières. L’adaptation faite par HBO en est déjà une. Mais, ça pourrait aller plus loin, au point de faire converger The Last of Us vers le « transmédia ». Pour résumé, il s’agirait de dilater l’univers mis en place en 2013 et ainsi y faire coexister plusieurs histoires, dont certaines n’auraient d’existence que sous une forme de média bien définie. Celle de Joel et Ellie en était une. Celles centrées sur Bill ou Tommy, par exemple, pourraient en être une autre…

Si l’on faisait une sorte de parallèle, on pourrait envisager un avenir à la Star Wars et le nombre conséquent de ses séries TV. Ce qui pourrait être plus qu’envisageable, si l’on se fie aux ambitions de Sony et PlayStation Production. En effet, depuis quelque temps, on remarque une tendance vers la diversité, qui se voit donc avec le portage de jeux sur PC, mais aussi, bien entendu, avec des productions cinématographiques et télévisées de leur cru. Et si pour l’instant, dans ce domaine, c’est encore un peu balbutiant, il y a fort à parier que le potentiel de la chose pourrait pleinement être exploité dans le futur. Pour cela, il faudra donc se donner les moyens et, surtout, courir après le risque, afin de surprendre le spectateur… Une direction qui semble d’ores et déjà empruntée : le film Uncharted n’a-t-il pas cherché à explorer la jeunesse de Nathan Drake ? Et le futur Horizon 2084 ne s’écartera-t-il pas de son matériau d’origine ?

En attendant de connaître les plans de Sony quant à sa (ou ses) licence(s), nous, joueurs, allons concentrer toute notre attention vers notre média favori, et plus précisément sur The Last of Us justement. Car oui, les joueurs n’en ont pas fini avec la série. D’abord, parmi les projets en cours, nous pouvons notamment sur le fameux titre multijoueur annoncé. Ensuite, ce ne sont que des rumeurs, mais, bien évidemment, on nous fait miroiter un potentiel troisième opus. Et ce n’est pas tout, car, d’après le compositeur Gustavo Santaolalla (lors d’un podcast), une nouvelle version du deuxième opus serait en route. On n’en a pas fini de mettre en avant The Last of Us, mais attention à la surdose…