Le succès de la série The Last of Us, mauvaise nouvelle pour les joueurs ?

En tant que joueurs, on se sent plutôt fiers du succès de la série The Last of Us. La grosse production de l’année sur HBO connait en effet un accueil ultra positif de la part des critiques comme du public, ce qui en a fait l’évènement télé de l’année (et nous ne sommes encore qu’en janvier !). Des louanges qui touchent par ricochet le jeu vidéo dont la série est tirée, et permettent aux gamers de montrer à leurs détracteurs que non, le jeu vidéo n’est pas un truc de décérébré.

D’ailleurs, la série a déjà commencé à entraîner derrière elle de nouveaux joueurs, comme en témoigne les chiffres de ventes au Royaume-Uni, plus gros marché du jeu vidéo en Europe : GamesIndustry.biz a ainsi relevé que The Last of Us Part 1, le portage du jeu original sur PlayStation 5 sorti le 2 septembre 2022, est ainsi revenu en vingtième position du classement des jeux les plus vendus, voyant ses ventes grimper de 238% d’une semaine sur l’autre, boosté évidemment par la diffusion du premier épisode de la série. La version PS4 du jeu, The Last of Us: Remastered a lui aussi écoulé quelques exemplaires supplémentaires, multipliant ses ventes par 3 entre la semaine précédant la diffusion de la série et celle d’après.

Un petit coup de pouce à la saga bienvenu, d’autant que le Part 1 prépare son arrivée sur PC, et que les joueurs PlayStation attendent impatiemment le multijoueur, qui devrait débarquer quelque part cette année.

Mais de fait, la série, d’autant plus puisqu’elle rencontre le succès, transforme la saga (constituée jusque-là de deux jeux et un spin off) en franchise, c’est à dire en marque qu’on exploite. Et c’est l’aspect sur lequel on est le moins convaincu. Si The Last of Us nous a tant plu, c’est essentiellement de par les propositions radicales qu’il porte. En pensant au nouveau venu qui entre dans la saga par la série, on ne dira rien de plus, mais le premier épisode nous avait soufflé par sa fin, et par le choix qui est alors fait. Le deuxième avait fait couler beaucoup d’encre pour sa violence, mais aussi pour le traitement sans compromission de ses personnages.

En devenant une franchise et en élargissant son public, The Last of Us osera-t-il encore la radicalité ? La saga ne risque-t-elle pas de s’assagir pour s’adresser à ce nouveau public plus large, conquis par la série télé ? Pour en avoir le cœur net, il va falloir s’armer de patience, la rumeur veut qu’un troisième épisode viendrait tout juste d’entrer en production…