Naughty Dog serait actuellement à l’œuvre sur The Last of Us Part III

Nous rapportions il y a quelques jours que la suite d’Uncharted n’en serait peut-être pas une, mais que le jeu allait subir un reboot. Plus étonnant (inquiétant ?), ce nouvel Uncharted ne serait pas développé par Naughty Dog, mais par un autre studio. Si ces infos n’étaient que rumeurs, une nouvelle fuite va dans ce sens et nous apporte une rumeur encore plus importante : si Naughty Dog ne se consacre pas à Uncharted, c’est peut-être parce que le studio est trop occupé avec The Last of Us Part III !

La suite des aventures d’Ellie serait en effet en cours de production, à en croire un certain @ViewerAnon (son pseudo sur Twitter) :

Well, I'm not watching anything, so… Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Evidemment, et comme d’habitude, ces informations n’en sont pas vraiment et restent des rumeurs jusqu’à une confirmation officielle. Cependant, ViewerAnon insiste sur la crédibilité qu’on peut lui accorder, et rappelle que s’il est spécialiste des fuites ciné, il a déjà sorti des informations qui se sont révélées exactes quant à l’industrie du jeu vidéo.

Si elle se confirme, l’arrivée d’un troisième épisode pourrait bien faire resurgir des questions posées par le projet de The Last of Part II, que certains craignaient par peur qu’il vienne gâcher la fin relativement parfaite du premier épisode. Le deuxième, une épopée violente et vengeresse, s’achève sur l’idée de la vanité, et de ce fait, il va à nouveau être compliqué de rebondir, question scénario, pour Neil Druckman, le créateur de la licence et actuellement à la tête de Naughty Dog. Mais vu le succès de la série, on imaginait mal le studio et Sony l’abandonner…

The Last of Us a été développé en à peu près trois ans. Presque cinq pour The Last of Us Part II. Il ne faut probablement pas attendre cette troisième partie avant 2028, 2029… En attendant, Factions, le mode multijoueur de The Last of Us Part II devrait arriver dans l’intervalle, et nous pourrons découvrir la série tirée du premier jeu qui sera diffusée à partir du 15 mars prochain sur HBO, et à une date encore inconnue (mais probablement pas très lointaine) en France…