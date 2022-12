Uncharted – Un reboot plutôt qu’un nouvel épisode ?

Après que la fin d’Uncharted IV a sous-entendu avec beaucoup d’insistance que Nate, le héros de la série, allait prendre sa retraite (le jeu était d’ailleurs sous-titré A Thief’s End, soit « la fin d’un voleur »), les suppositions quant à la suite sont allées bon train. La plus évidente était celle qui imaginait la fille de Drake, présentée aux joueurs à la fin de cette dernière aventure, prendre la relève. On pouvait penser aussi à de nouvelles aventures qui auraient été des flashbacks, sur la jeunesse de Nate par exemple.

Ce ne sera a priori rien de tout ça, puisque plusieurs sources prétendent que la série sera rebootée. C’est le moment de calquer le discours qu’on tenait il y a un moment sur le manque de créativité à Hollywood quand les remakes sortaient par pelletées, vers 2015-2016 (Ghostbusters, Jumanji, Tarzan, Point Break, Le Livre de la Jungle et même un nouveau Ben-Hur déjà complètement oublié…), pour l’adapter au jeu vidéo. Parce que oui, encore un reboot. Et si cette information n’était pas encore une assez mauvaise nouvelle pour vous, apprenez aussi que ce ne sera pas Naughty Dog, le studio à l’origine de la licence, qui sera en charge de ce nouvel Uncharted, mais un studio encore non-identifié. Naugthy Dog se chargera néanmoins d’accompagner son successeur au démarrage du chantier.

On pourrait s’amuser de la trajectoire du jeu, qui a commencé comme une sorte de (bonne) copie de Tomb Raider, et qui poursuit sa destinée de Tomb Raider-like en étant, lui aussi, rebooté. Une comparaison qui, si elle se confirme, ne serait pas complètement une catastrophe : la dernière trilogie mettant en scène Lara Croft était plutôt solide, et on ne peut que souhaiter à Uncharted que la licence marche dans les pas de la Pilleuse de Tombes.

Gardons toutefois à l’esprit qu’il ne s’agit en rien d’infos officielles, mais bien de rumeurs, dont on ne sait absolument rien des sources. La bonne nouvelle, c’est que cela laisse peut-être le champ libre à Naughty Dog pour travailler sur quelque chose de complètement nouveau ? À moins que le studio soit déjà trop occupé à préparer une version Definitive ou Director’s Cut de The Last Of Us Part 2 pour PS5 ?