The Last of Us – Un bilan et des promesses pour 2023

Pour Naughty Dog, 2023 ne sera pas une année comme les autres. C’est au mois de juin que The Last of Us soufflera ses dix bougies, et le studio a bien l’intention de fêter ça avec les fans de la franchise. Neil Druckmann, président de Naughty Dog s’est exprimé hier sur le passé et surtout sur l’avenir de la saga, et une chose est certaine, il faudra encore compter sur the Last of Us cette année.

» Ces 10 ans ont été une incroyable aventure. Savoir que nos personnages comptent aujourd’hui autant pour vous continue de nous faire avancer. Merci pour votre soutien, et merci de continuer de nous suivre sur ce chemin. » Neil Druckmann

Même si ce message sonne comme un bilan, presque une conclusion, rassurez-vous. La saga The Last of Us, forte de plus de 37 millions d’exemplaires vendus à travers le monde depuis 10 ans, n’est pas prête de s’arrêter et Naughty Dog souhaite qu’elle reste longtemps sur le devant de la scène. Pour cela, les projets vont se multiplier. Dès ce mois-ci, la série The Last of Us va voir le jour sur HBO Max, souvent synonyme de qualité. Fortement liée aux événements racontés dans le premier jeu, et supervisée par des membres de Naughty Dog, elle permettra de suivre les aventures d’Ellie et Joël et de revivre certaines scènes marquantes du premier jeu vidéo. Déjà l’une des séries les plus attendues de l’année, le succès semble inévitable, et devrait encore agrandir la communauté de fans de l’univers crée par le studio américain.

Côté jeu vidéo, des nouvelles du futur jeu multijoueur The Last of Us ont également été données hier. Une simple image, un concept-art montrant un bateau de croisière échoué au milieu d’une ville dévastée, et la magie Naughty Dog fait déja son effet. Ce mode multijoueur, pour le moment connu sous le nom de Last of us Factions ne nous dévoilera rien de plus pour le moment, mais Neil Druckmann, toujours aussi énigmatique, sait comment faire monter l’attente.

« L’expérience sera totalement nouvelle. On reconnaitra l’ADN de Naughty Dog qui est de proposer avec passion des personnages, des histoires et du gameplay incroyables. » Neil Druckmann

Last of us Factions est attendu en 2023, mais le studio s’accorde encore un délai avant de revenir vers ses fans avec plus de détails concernant cet ambitieux projet. Pour les dix ans de la franchise, d’autres surprises sont attendues cette année de la part du studio. Difficile pour le moment d’en savoir plus, mais l’écriture du troisième Last of Us étant déjà bien entamée selon les dires de Neil Druckmann, des nouvelles sur l’avancement du travail ne seraient pas impossibles. En attendant, comme l’a répété le patron du studio hier sur son compte twitter, beaucoup de rumeurs sont fausses, et il vaut mieux que les fans patientent tranquillement pour profiter pleinement des surprises préparées par Naughty Dog au moment opportun.