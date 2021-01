[Rumeur] – Des concepts arts présenteraient ils un futur jeu par Naughty Dog ?

[Mise à jour] – Afin de mettre fin un terme aux rumeurs, l’artiste Hyoung Nam à confirmer sur Artstation que ces illustrations ne faisait que s’inspirer d’Assassin’s Creed Valhalla, n’annonçant pas (forcément) un nouveau projet de fantaisie chez Naughty Dog. Toujours est il que rien n’empêche le studio d’étudier l’idée.

Il y quelques jours à peine commençait à se répandre la rumeur de la production d’un nouvel opus de la franchise culte de Naughty Dog, Uncharted. Une rumeur soutenue par un tweet de Neil Druckmann, réalisateur (entre autres) de The Last of Us Part II, datant du 15 janvier et qui met en avant des offres d’emplois tout en mentionnant “Venez travailler avec nous ! Nous faisons quelque chose de très cool !”. Pourtant, il se pourrait bien que cette invitation du désormais coprésident du studio californien, ne concerne pas la mise en production d’une futur aventure de Nathan Drake. Et pour cause.

À la fin de l’année dernière, Hyoung Nam, Concept Artist Senior chez Naughty Dog a publié trois illustrations sur son compte Artstation. Trois illustrations accompagnées de la mention suivante:

“Inspiré d’un nouveau jeu. Vous savez de quoi je parle…“.

Avec en bout de phrase un petit clin d’œil complice qui ouvre la porte des spéculations et des fantasmes. Car on est ici bien loin des univers explorés par le studio dans leurs plus récentes franchises. Adieu l’aventure indiajonesque d’Uncharted et l’Amérique post-apocalyptique de The Last of Us, Naughty Dog pourrait bien se tourner vers la fantaisie et les mythes nordiques comme l’indiquerait l’appellation de ce trio d’illustrations, intitulé “Les Femmes du Nord”.

En effet, nous d’abord est présentée une femme en armure assisse sur la carcasse d’un dragon quel vient vraisemblablement de terrasser, puis une seconde en tenue tribal nous lançant un regard d’émeraude des plus perçant, et enfin une dernière habillée une tunique et portant un bâton, tous deux surplombés d’un crane (peut être une chaman).

Tout bonnement sublime, ces illustrations donnent envient de rêver à ce qu’un jeu se déroulant dans un tel univers de fantaisie, allié au savoir faire de Naughty Dog en terme de narration pourrait donner. Il n’y a bien sûr aucune information valable pour l’instant et même dans l’éventualité de la mise en production d’un tel projet, il ne faudrait pas l’attendre de si tôt.

Voilà qui en tous cas bien plus réjouissant que la production d’un autre épisode d’Uncharted, dont le quatrième épisode apportait une conclusion tout à fait satisfaisante à la saga. Toujours est il que l’avenir de Naughty Dog va continuer de susciter un grand intérêt chez de nombreux joueurs et joueuses.