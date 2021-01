Naughty Dog planche déjà sur un nouveau jeu !

Il y a quelques mois à peine, The Last of Us 2, l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2020 et qui aura diviser toute une génération de joueurs, est arrivé sur le marché. Un titre que l’on peut d’ores et déjà qualifier de culte tant l’impact sur son media et ses prises de positions feront marques dans l’industrie du jeu vidéo. Et en dépit du repos bien mérité que pourrait s’octroyer Naughty Dog, ces derniers ont déjà commencé au milieu de l’année dernière le développement d’un nouveau titre, comme le révèlent les profils LinkedIn de différents développeurs.

Comme le rapporte Twisted Voxel, plusieurs travailleurs de Naughty Dog tels que Vinit Agarwal, Richard Cambier, Kurt Margenau ou Anthony Newman ont mis à jour leur profil LinkedIn, révélant de nouveaux postes au sein de du studio qui correspondent à la direction et à la codirection d’un nouveau projet. Les premières mentions de ce nouveau jeu non annoncé datent d’août 2020 (via un certain Robert Krekel, directeur audio), le titre serait donc déjà en développement depuis plusieurs mois.

Pour l’instant, il n’y a aucun détail sur le projet en cours de développement au sein de Naughty Dog. Compte tenu de la rapidité avec laquelle il a démarré et des personnalités impliquées, il semble peu probable que cela soit un titre “majeur”, mais plutôt un jeu aux prétentions similaires à celles d’un Uncharted: The Lost Legacy. Bien entendu, il s’agit ici seulement de nos suppositions, et nous pourrions être surpris par ce que le studio prépare.

Néanmoins, pour le moment, l’option la plus probable est que ce projet soit une version autonome de la version multijoueur de The Last of Us 2 (qui avait notamment fait l’objet d’une fuite avant la sortie du jeu sans pour autant être incluse dans celui-ci). Comme souvent, nous sommes désormais dans l’attente d’une quelconque communication de la part du studio afin de nous faire rêver, une fois de plus.