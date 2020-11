The Last of Us – HBO confirme la commande de la série

Depuis la sortie de sa seconde partie, The Last of Us a connu bon nombre de tumultes. Le jeu s’est pris de plein fouet la colère de toute une communauté de joueurs peu ravis des tournures des événements et de l’évolution des personnages. Malgré toute cette polémique, la série The Last of Us jouit toujours d’une forte popularité, au point que son adaptation sur le petit écran annoncé il y a peine quelques mois donnent déjà de ses nouvelles.

Nul besoin de vous rappeler le synopsis d’origine, qui nous raconte l’histoire d’une énième apocalypse depuis le point de vue d’un duo d’aventurier, constitué de Joël un père ayant perdu sa fille au début de la catastrophe et Ellie une jeune fille n’ayant connu que ces terres dévastées.

Si ces quelques lignes vous semblent peu originales au vu des productions de ces dernières années, c’est que vous ignorez encore tout de la beauté du monde d’après que nous propose Naughty Dog, ainsi que sa qualité d’écriture accrocheur nous offrant des personnages poignants et authentiques.

Ce petit bijou déjà considéré comme une œuvre maîtresse du jeu vidéo ne semble pas avoir fait des émules que chez les joueurs. S’il devient presque commun de retrouver des adaptions de titres vidéoludiques, peu peuvent se vanter de posséder une équipe aussi renommée que la future série The Last of Us, dont la célèbre chaîne américaine HBO a confirmé sa commande pour l’année prochaine.

En charge du projet, on retrouve Craig Mazin (Chernobyl) et Carolyn Strauss (Game of Thrones) aux côtés de Neil Druckmann le créateur de The Last of Us. Même si peu d’informations ont fuité sur les détails du projet, on apprend déjà que la série reprendra des éléments coupés du jeu vidéo, lui permettant de s’éloigner un peu de son matériel de base pour proposer une nouvelle facette de l’histoire.

Il ne reste plus qu’a attendre rêveur, de voir ce que cette association peut atteindre comme sommet, The Last of Us étant déjà une œuvre suffisamment cinématographique pour permettre à une véritable vision d’auteur, d’y apposer son empreinte personnel sans reprendre bêtement et purement tous les codes de son homologue.