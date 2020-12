L’histoire de Naughty dog racontée dans un nouvel ouvrage Pix’n Love

Si les éditions Pix’n Love vous sont étrangères, sachez qu’elles rassemblent une formidable et trés complète collection d’ouvrages traitant du jeu vidéo et de son histoire. De Space Invaders à Fortnite en passant par The Legend of Zelda, notre medium favori y est décortiqué et analysé avec le plus grand soin. Une collection qui continue de s’agrandir avec notamment l’arrivée en début d’année prochaine d’un livre dédié au studio derrière the Last of Us, Naughty Dog.

Par contre, si vous voulez en apprendre plus sur le dernier jeu en date du studio, il faudra se tourner vers des ouvrages dédiés. Car en effet, l’histoire de Naughty Dog se concentre d’avantage sur les débuts du studio. À travers 600 pages au format 16×24 cm, vous pourrez découvrir l’histoire du studio californien, de son commencement dans un sous-sol en 1982 jusqu’à la sortie de Jak X en 2005.

Car bien avant d’affoler le monde entier avec les aventures de Nathan Drake ou d’Ellie, le studio s’est forgé une réputation au cours des années 90 et du début des années 2000. D’abord en 1996, avec le tour de force nommé Crash Bandicoot sur Playstation 1 où la 3D était encore balbutiante. Puis quelques années et une trilogie culte plus tard, il remette ça avec Jak and Daxter qui fera les beaux jours de la Playstation 2.

Voilà donc ce que l’ouvrage édité chez Pix’n Love vous propose de découvrir. Son auteur, Gaëtan Boulanger, a entrepris une enquête des plus poussée, tout en s’appuyant sur plus d’une trentaine d’interviews exclusives d’anciens membres ayant travaillé sur les jeux concernés. On y retrouvera même des interviews des deux co-fondateur de Naughty Dog, à savoir Andy Gavin et Jason Rubin.

Un travail des plus complets qui regorgera sans aucun doute d’un tas d’informations inédites et d’anecdotes intéressantes. Surtout que Gaëtan Boulanger n’en est pas à son coup d’essai, nous ayant gratifié en 2019 d’un très bel ouvrage sur les jeux vidéo Harry Potter (également chez Pix’n Love).

Et voici mon deuxième ouvrage !

Pour "L'Histoire de Naughty Dog", je suis parti d'un postulat différent de celui d'Harry Potter.

Cette fois, cette histoire avait déjà été racontée ailleurs. Mon but était donc de la raconter encore mieux, d'aller encore plus dans le détail. https://t.co/89Mhz0A6ih — Gaëtan Boulanger (@GagReathle) December 2, 2020

Enfin, histoire de vous teaser davantage, On vous laisse un extrait tiré du site de Pix’n Love Son arrivée sur les étagères est prévue pour janvier 2021, mais déjà disponible en précommande sur le site de Pix’n Love au prix de 26.90€.