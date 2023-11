The Last of Us Part II Remastered – On en sait un peu plus sur les trois « Lost Levels »

Si l’annonce de The Last of Us Part II Remastred a créé bien des remous sur les divers réseaux, dire que nous ne sommes pas intrigués d’en voir le résultat serait vous mentir. En effet, si on se pose toujours la question de savoir si un tel remaster est bien nécessaire pour un jeu si récent et encore très jouable, même sur une PS4 Fat (attention néanmoins à la nuisance sonore du ventilo de la console), les quelques ajouts annoncés titillent tout de même notre curiosité, surtout que cet objet vidéoludique est loin, très loin, de nous avoir laissés indifférents lors de sa sortie.

Car c’est un fait, que l’on ait aimé ou non la suite des aventures post-apocalyptique d’Ellie et Joël, le jeu a su, et ce malgré nombre de maladresses, afficher une certaine vision d’auteur, voir même se montrer très entreprenant concernant certains sujets sociétaux ancrés dans notre réalité quotidienne. Nombre de débats (pas toujours courtois) ont ainsi fleuri sur la toile ou dans nos diners mondains de gamer concernant les partis pris idéologiques clairement affichés par le jeu et ses créateurs.

Nous ne reviendrons pas en détail là-dessus, chacun sait finalement de quoi il retourne, mais autant dire que la petite polémique de nécessité ou de prix entourant l’annonce de ce remaster n’est rien comparé aux nombreux remous qui accompagnèrent sa sortie initiale.

Concernant maintenant ce qui nous intéresse aujourd’hui, vous n’êtes pas sans savoir que The Last of Us Part II Remastered va nous proposer non seulement un nouveau mode de jeu appelé « No Return » et qui s’apparente a une sorte de mix entre un Roguelite et un mode Horde, mais aussi de quelques segments inédits s’inscrivants, eux, pleinement dans l’histoire principale (même s’il faudra en passer par un mode distinct malheureusement).

Intitulé « Niveaux Perdus » ou « Lost Levels » pour les anglophones, il s’agit là sans surprise de trois segments supprimés du jeu de base et qui seront donc réhabilités dans ce remaster. Voilà qui devrait rallonger une durée de vie qui, de notre avis, se suffisait déjà à elle même, et redonner quelques intérêts à se replonger dans ce magnifique cauchemar qu’est cette suite.

Alors oui, on en sait un petit peu plus sur ces fameux niveaux inédits, puisque VGC a repéré sur la nouvelle page officielle de The Last of Us Part II Remastered du site PlayStation l’ajout de la dénomination de ces fameux levels tombés dans l’oubli. Ils s’intitulent donc « Boar Hunt », « Sewers » et « Jackson Party », et nous donnent de maigres indices sur ce qu’ils pourraient proposer, tout en nous permettant d’émettre quelques hypothèses les concernant.

« Boar Hunt » que nous pourrions traduire très simplement par « chasse au sanglier », serait sans doute, comme son nom l’indique, une petite partie de chasse qui verrait Ellie (ou Abby) aller se farcir un bon gros sanglier histoire de se faire un petit festin digne de l’estomac d’un certain gaulois qui n’est certainement pas gros. Peut-on alors imaginer une séquence similaire à celle que l’on a vu dans le premier The Last of Us lorsque, livrée à elle-même, Ellie était partie chasser ? Peut-être.

Mais nous rêvions d’autre chose de notre côté. Car souvenez-vous, nous avions vu un sanglier lors de notre aventure dans Part II, durant un certain flashback qui a foutu la larme à l’œil à plus d’un joueur et qui se finissait par une rencontre avec l’une de ces vilaines bêtes. Alors pourquoi ne pas imaginer un prolongement à ce flashback qui verrait Joël enseigner l’art de la chasse à Ellie. Doux songe que nous avions, vous en conviendrez.

« Sewers » ou « égouts » va sans aucun doute nous proposer une bonne dose de bastonnade horrifique face à des infectés dans les égouts. Rien de bien original, ni d’inédit, ce qui est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle ce segment a sauté dans le jeu final. Car des égouts on en a déjà vu dans le premier épisode et des infectés qui nous y attaquent aussi.

Enfin, « Jackson Party » ou la « fête de Jackson » devrait selon nous prolonger la si belle (et controversé pour certains) séquence durant laquelle Ellie et Dina échangent leur premier baiser. Il s’agirait là avant toute chose d’un segment jouable narratif approfondissant quelque peu la relation de certains personnages. Encore une fois, est-ce bien utile tant ce qui nous avait été proposé se suffisait déjà à lui-même ? De ça nous ne pourrons en juger que le 19 janvier prochain, date de sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PlayStation 5.

En attendant, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et surtout à nous faire part de vos théories sur ce que pourraient donc être ces fameux « niveaux perdus » maintenant que l’on en connait les noms dans l’espace commentaire.