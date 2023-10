The Last Of Us – Le multijoueur mis au frigo jusqu’à nouvel ordre

Le développement du standalone basé sur le mode multijoueur faction de The Last Of Us premier du nom serait gelé selon le site Kotaku. Information qui coïncide avec ce que Jason Schreier nous rapportait pour Bloomberg il y a quelques mois. D’après lui, sous les ordres de Sony, Bungie (Destiny) avait fourré son nez dans le développement du titre de Naughty Dog avec comme mission d’en évaluer son potentiel. En était ressorti qu’en dépit des qualités du titre, le jeu ne possédait pas l’étoffe d’un jeu service. Comprenez par là qu’il n’avait pas la carrure pour gagner assez d’argent et garder les joueurs dans son sillage sur la durée.

Ce constat aurait bien refroidi PlayStation et conduit l’entreprise à réduire les effectifs alloués au projet pour les réaffecter à d’autres studios, ralentissant par la même occasion le développement du standalone.

L’article de Kotaku revient également sur le licenciement d’au moins 25 contractuels. Le papier se montre plutôt flou sur les circonstances mais on sait qu’il s’agit en grande partie de personnes travaillant dans la branche assurance qualité même si d’autres employés issus de l’équipe artistique et de production en ont fait les frais. Les membres de l’équipe interne ne font pas parti de cette restructuration.

Si on ne peut pas parler d’une année sans The Last Of Us avec la série produite par HBO, succès critique autant que commercial, il est vrai que le silence autour du standalone multijoueur devient inquiétant. On imagine que le plan initial consistait à livrer plus d’informations sur le jeu lors du The Last Of Us Day 2023 qui fêtait cette année les dix ans d’existence de la franchise mais le titre a brillé par son absence durant cet (non) évènement.

Peut-être que le départ prochain de Jim Ryan, CEO de PlayStation, qui ne jurait que par ces fameux « jeux services » permettra de décanter un peu la situation même si rien ne laisse présager, pour l’instant, que cela amènera PlayStation à changer de cap dans la stratégie qu’elle compte adopter à l’avenir.