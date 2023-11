The Last of Us Part II Remastered – Une mise à niveau au niveau

Nous l’évoquions hier sur notre compte X (Twitter), Naughty Dog semblait sur le point d’annoncer The Last of Us Part II Remastered. Eh bien, cela n’a pas traîné puisque le studio a en effet non seulement confirmé son existence, mais également précisé les nombreux bonus qui accompagneront cette version.

Passons rapidement sur les considérations techniques, classiques pour ce genre de remasterisation, ainsi que l’évidente prise en charge des fonctionnalités de la DualSense. 4K native, mode performances en 1440p, meilleure distance d’affichage, rendus des ombres et des animations améliorées, retours haptiques et gâchettes adaptatives… bref, le jeu PS4 qui aujourd’hui encore est plus qu’à la hauteur techniquement va nous être proposé sur PS5 dans un nouvel écrin encore plus sublime.

Néanmoins, Naughty Dog ne s’est pas simplement contenté de rehausser le niveau technologique de son chef-d’œuvre de 2020. Le titre embarquera notamment des « niveaux perdus » à explorer pour en apprendre encore plus sur l’univers du jeu grâce, entre autres, aux commentaires des développeurs.

Vous l’aurez compris, ce sont des environnements créés (mais pas nécessairement terminés) qui n’ont pas été retenus pour le jeu final que nous aurons le plaisir de découvrir dans The Last of Us Part II Remastered. Une pratique qui devrait être proposée par défaut dans tous les gros AAA, ne serait-ce que pour humaniser l’œuvre en mettant en avant les observations de ses artisans.

Mais ce n’est pas tout, et c’est sans doute le point qui nous a le plus emballés dans cette annonce. The Last of Us Part II Remastered embarquera un tout nouveau mode de jeu baptisé « No Return » qui s’apparentera à un Roguelite. Nous serons ainsi amenés à traverser des niveaux générés procéduralement, à affronter une multitude de dangers pour progresser et atteindre les niveaux les plus avancés tout en nous renforçant au fil de la complétion de chacun d’entre eux, jusqu’à ce que mort (ou survie) s’ensuive.

On nous promet de nombreuses surprises et rencontres aléatoires, ainsi qu’une palette élargie de personnages jouables aux capacités uniques afin de pouvoir varier au maximum les plaisirs et la tension. Et si la variété, indispensable à ce genre de jeu est effectivement bien présente et que le côté aléatoire des niveaux et rencontres offre un équilibre satisfaisant, le cocktail pourrait être détonnant. En espérant que les récompenses de ce mode soient d’un meilleur niveau que les seuls skins présentés dans le trailer.

Reste une interrogation cependant autour de cette annonce. Mais où est le mode multijoueur, pourtant promis en 2020, et qui justifiait son retrait (honteux) de la version PS5 du premier opus l’an dernier ? Doit-on déjà en faire le deuil et finalement considérer que le mode « No Return » de The Last of Us Part II Remastered est en quelque sorte son héritier ? Espérons que Naughty Dog prenne enfin la parole et offre des réponses claires à ce sujet.

Toujours est-il que le contenu de cette remasterisation semble être particulièrement à la hauteur et lancera, on l’espère, 2024 sous les meilleurs auspices. En effet, c’est dès le 19 janvier prochain que nous pourrons mettre nos mains tremblotantes sur The Last of Us Part II Remastered, exclusivement sur PS5 dans l’immédiat. On imagine aisément qu’une version PC est dans les tuyaux pour 2025, mais aucune information en ce sens n’a encore été évoquée.

Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, les possesseurs de la version PS4 pourront accéder à cet upgrade nouvelle génération pour la modique somme de 10 €. Une pratique que l’on n’imaginait plus revoir du côté de PlayStation tant le constructeur nous a appris à quel point il aimait l’argent ces dernières années. Alors, saluons comme il se doit cette décision particulièrement appréciable en cette période de récession prolongée.

Enfin, les plus collectionneurs pourront également profiter d’une W.L.F. Edition limitée semblable à la Firefly Edition de la Part I. Exclusive au site de PlayStation Direct, ce coffret sera disponible à la précommande dès le 5 décembre et contiendra un Steelbook, quatre pins, un set de 47 cartes à collectionner et, bien sûr, le jeu complet (à préciser s’il sera en physique ou en code à télécharger, comme pour le premier épisode).

En attendant d’en savoir un peu plus, donc, et notamment sur son prix (que ce soit la version simple ou la W.L.F. Edition), le studio nous a gratifié d’un trailer qui nous donne furieusement envie de nous replonger dans l’une des plus grandes aventures jamais créées. Une ressortie qui préparera l’arrivée de la deuxième et probablement troisième saison de la série dont le tournage débutera lui aussi en janvier prochain.