The Last of Us Part 2 – La confirmation d’une nouvelle version ?

Se dirige-t-on vers la sortie d’une nouvelle version de The Last of Us Part 2 – lequel, on le rappelle, est sorti à l’approche de l’été 2020 sur PS4 ? Il semblerait… La rumeur avait déjà fait surface il y a quelques mois, mais jusqu’à présent, aucune autre concordance ne venait l’appuyer. Ce qui est maintenant fait, avec un nouvel élément qui ne pourra être que difficilement démenti par le développeur, Naughty Dog.

C’est que, comme l’ont notamment repéré certains utilisateurs de Resetera, un membre de l’équipe ayant participé au développement du jeu vient de mettre à jour sa page Linkedin, dévoilant au passage l’existence d’un tel projet. Ce membre, c’est l’artiste Mark Pajarillo – qui a également eu un rôle sur le diptyque Ucharted 4 / The Lost Legacy. Sur son CV, il mentionne donc un certain The Last of Us Part 2 Remastered où il officie comme « superviseur de la production des environnements, des armes… ».

Comment prendre cela, si ne n’est comme une presque confirmation ? Il est vrai qu’il faudra attendre que Naughty Dog prenne la parole. Cependant, on le répète, ce n’est pas la première fois qu’une nouvelle version a été mise en avant. L’été dernier, par exemple, le compositeur du jeu Gustavo Santaolalla en faisait la révélation à un média espagnol, en annonçant notamment sa présence dans le jeu sous la forme d’un caméo avec lequel les joueurs pourraient interagir.

Mais est-il réellement nécessaire de toucher à un jeu pour le moins récent, surtout quand on sait qu’il a bénéficié d’une mise à niveau pour PS5 ? Plusieurs pourront alléguer une démarche plus commerciale qu’artistique, dénonçant au passage un possible cynisme d’un studio qui (pourrions-nous entendre) « ne désirerait que s’en mettre plein les fouilles ». Ce qu’on avait déjà entendu lors de la parution en 2022 de The Last of Us Part 1.

Cependant, on se gardera de faire toute supposition. Peut-être même que cette possible « nouvelle vision » du jeu pourrait apporter quelques éléments supplémentaires et être vendue comme une sorte d' »édition définitive » du titre paru en 2020. Mais pour ça, il faudra patienter jusqu’à ce que l’on nous fournisse les informations sur la chose… au cours des Game Awards de décembre, par exemple ?

Une ressortie de The Last of Us: Part 2 pourrait ainsi servir plusieurs objectifs : faire précéder la venue d’un troisième opus ou encore assurer la transition avec la saison 2 de la série TV, un peu comme l’avait fait le remake du premier opus. Et puis, faire une telle annonce pourrait avoir le possible effet positif de faire oublier la mauvaise passe que traverse actuellement le studio avec le multijoueur The Last of Us Factions.