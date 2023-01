Uncharted 5 teasé dans la dernière vidéo PlayStation ?

Alors que la porte vers la saga Uncharted semblait définitivement fermée du côté de chez Naughty Dog, des bruits de couloir toujours plus insistants parlent d’un cinquième opus qui serait en développement chez un autre studio. Naughty Dog, ayant récemment officialisé ne plus vouloir travailler sur la licence, n’a cependant pas écarté l’idée que cette dernière puisse continuer entre de nouvelles mains. Et la machine à rumeurs d’un Uncharted 5 a été relancée hier suite à la publication d’un spot publicitaire par PlayStation sur leur compte Twitter officiel. Dans celui-ci, nous pouvons y découvrir une série de reportages fictifs, tous en rapport avec des licences du géant nippon : God of War, Gran Turismo, Horizon, Ratchet & Clank, tous ou presque ont le droit à leur petit segment dans la vidéo. Mais voilà, parmi les figures bien reconnaissables s’est glissée une mystérieuse aventurière inconnue au bataillon.

