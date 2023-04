The Last of Us Part 1 – Le Steam Deck montre déjà ses limites

The Last of Us Part 1, c’est la dernière itération en date du premier épisode des aventures d’Ellie et Joel (après le jeu original de 2013 sur PS3, et son remaster un an plus tard sur PS4). Le jeu est un remake du tout premier jeu de la série permettant de tirer pleinement parti des technologies actuelles, notamment graphiques. Enfin, ça, c’est sur PlayStation 5, parce que pour le portage PC, disponible depuis 28 mars, ça coince un peu. Optimisé à la truelle, le jeu se fait descendre par la critique et surtout le public, qui assassine le titre sur MetaCritic, où sa note utilisateurs n’est que de 1.8, alors qu’elle monte à 6.4 sur PS5. Review bombing ? Même pas, l’agrégat des notes de la presse n’atteignant que 54, contre 88 quand le jeu tourne sur la dernière console de Sony.

Dans ces conditions, difficile d’imaginer le jeu ronronner sur Steam Deck, le PC/Console de Valve. Et en effet, Valve vient de retirer à The Last of Us Part 1 le macaron « Deck Verified » qui garantit aux clients de Steam que les jeux vendus sur la plateforme sont supportés par le SteamDeck. Et on ne peut pas tellement dire qu’on est surpris.

On le sait, le jeu PC coûte cher. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui fait qu’une partie des joueurs PC se sentent appartenir à une élite : la fameuse expression « Master Race » pour les PC hauts de gamme. Le matériel est en constante évolution, les quantités de RAM considérées comme étant « la norme » doublent régulièrement, et à peine une nouvelle carte graphique installée dans nos boitiers que les constructeurs annoncent déjà les prochaines. Les consoles de nouvelle génération sont sorties en même temps que les GPU Nvidia de série 3000. La famille des 4000 est déjà sur le marché, et on verra à quelle numérotation on en sera en fin de cycle des consoles actuelles… !

C’est pourquoi le Steam Deck est (était ?) un petit miracle de technologie. Réussir à faire tourner des jeux tout à fait actuels dans cette toute petite boite (relativement, par rapport à une tour tunning RGB !) est presque magique. Faire plus ou moins la promesse que cela sera possible sur le long terme l’était encore plus, vu l’impossibilité de mettre à niveau la configuration de l’appareil, évoluant dans un écosystème en mutation permanente. Combien de temps le Steam Deck allait pouvoir lancer des AAA suffisamment confortablement ?

La machine est aidée par la définition « réduite » de l’écran (1280×800, ce qui reste très bien vu la taille de ce dernier), qui permet d’économiser des ressources, et ne fait pas tourner les jeux de la même façon que sur PC classique. Mais on le voit avec The Last of Us Part 1, la console de Valve commence peut-être néanmoins à montrer ses limites. On le répète, The Last of Us Part 1 a d’abord un souci d’optimisation, y compris sur PC classiques. Mais le retrait de la certification « Deck Verified » sans que le jeu lui-même soit retiré des rayons dit certainement quelque chose. Le Steam Deck n’est sorti qu’il y a un an, presque tout pile. Bien entendu, en dehors du jeu de Naughty Dog, il reste des centaines de « gros » jeux compatibles. Mais quid des AAA, voire AAAA, à venir ? Pourra-t-on jouer à Starfield sur Steam Deck ?