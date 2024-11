PlayStation 5 Pro – Derrière les polémiques, la réelle stratégie de Sony

La console PlayStation 5 Pro a beaucoup fait parler, et pas forcément en bien. Avec un peu de recul, il nous paraît nécessaire de regarder, à froid, ce que propose Sony et d’essayer de comprendre ce positionnement marketing jugé honteux par certains. Annoncée à 799 €, jamais une console n’a affiché un prix aussi élevé, de quoi réveiller les passions. Sony serait donc devenu aveugle et déconnecté de ses joueurs ? Pas si sûr.

Pour nous, cette PS5 Pro n’est pas là pour concurrencer une future Xbox ou une nouvelle console Nintendo. On l’a vu, Sony devient de plus en plus charmeur vis-à-vis du public PC : grosses exclusivités qui finissent par arriver sur PC, voire parfois un peu forcé : sortie concomitante de jeux services suivie de la création d’un compte PSN obligatoire pour le mode en ligne. Mais quel est donc le rapport avec la PS5 Pro, nous diriez-vous ?

C’est assez simple : la PlayStation 5 Pro a pour objectif de rivaliser avec l’achat d’un PC, pas d’une console. Avec une marge très faible, Sony parvient à proposer une console très solide. Pour avoir des performances équivalentes sur PC, le budget avoisine les 1 000 €. Concernant l’argument du lecteur CD à 100 €, avouons que les lecteurs CD se font rares sur PC. Reste le support pour tenir la console à la verticale qui demeure une sacrée belle arnaque.

Niveau hardware, Sony propose une offre qui tient la route, mais honnêtement, malgré la « PC-isation » (néologisme déposé) des consoles depuis la génération PS4/Xbox One, une console n’est pas un PC. Outil de travail autant que de jeu, le PC reste beaucoup plus polyvalent, et surtout, il n’enferme pas l’utilisateur dans une boutique unique, un système de vente honteux qui force les joueurs à payer au tarif maximum pour un contenu dématérialisé.

Avec la PS5 Pro, Sony se positionne sur un autre secteur que celui de la console et voit un peu plus large. PlayStation a une histoire technophile depuis toujours : DualShock 2 et vibrations de manettes inédites, lecture Blu-Ray, casque VR… Quoi de plus logique, donc, que de participer à la course à la performance, aussi infinitésimale et risible soit-elle ? Car pour constater les bénéfices graphiques, il faut désormais bien plisser les yeux.

Pour nous, et notre avis n’engage que nous, la PlayStation 5 Pro n’est pas décorrélée de toute réalité de marché. Sony est de plus en plus doux avec les joueurs PC, voire parfois agressif, comme on l’a dit plus haut.

Les joueurs Xbox ayant déjà un pied dans l’écosystème Microsoft (on aime d’ailleurs rappeler que la branche jeu vidéo de Sony est celle qui rapporte le plus d’argent à la boîte nippone, tandis que la branche gaming de Microsoft, Xbox donc, est l’une de celles qui en rapporte le moins), Sony poursuit une démarche en accord avec ce qu’elle accomplit depuis plusieurs mois.