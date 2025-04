Oblivion Remastered – Le secret le moins bien gardé de 2025

Après des mois de rumeurs et de bruits de couloirs, la nouvelle vient enfin de tomber officiellement : Bethesda sort aujourd’hui un Oblivion Remastered. Alors que les fans de The Elder Scrolls attendent toujours des nouvelles du sixième opus (sans avoir rien à se mettre sous le dent depuis 2018…), le studio nous annonce le retour du quatrième volet de la saga en version entièrement remasterisée.

Bethesda joue la carte du « shadowdrop » : une sortie surprise, sans annonce ou communication préalable. Cependant, cela faisait bien longtemps que les sites spécialisés relayaient ce retour en Cyrodiil. La semaine dernière, ce sont des images de Oblivion Remastered et ses textures améliorées qui avaient fuité sur le site du développeur, avant d’être retirées dans la foulée. Quelques jours plus tard, des petits fouineurs avaient retrouvé des traces du jeu (et de sa taille, plus de cent gigas) sur Steam.

La sortie de Oblivion Remastered n’est donc une vraie surprise pour personne. On pourrait s’étonner de cette stratégie pour un jeu d’une telle envergure. Envie d’économiser sur le budget communication (et de compter sur les fuites pour laisser les internautes faire le travail) ? En tout cas, il y avait près de cent mille spectateurs pour suivre l’annonce en direct sur Twitch.

C’est vrai que The Elder Scrolls n’a, semble-t-il, plus rien à prouver. Et pourtant, entre les dizaines de ressorties de Skyrim depuis son succès en 2011 et les nouvelles de The Elder Scrolls VI qui se font cruellement attendre, on peut s’interroger sur la pertinence de remasteriser Oblivion aujourd’hui. Le jeu, avec son prédécesseur Morrowind, avait certes obtenu son statut culte auprès des fans de RPG. Près de vingt ans après sa publication, on pourrait évidemment se dire qu’un petit coup de frais ne lui ferait pas de mal.

Oblivion Remastered propose une immense refonte graphique du jeu culte grâce au passage sur Unreal Engine 5. On découvre également dans la vidéo de présentation que d’autres améliorations ont été faites, tout en voulant garder l’ADN d’Oblivion : nouvelle UI, amélioration des animations, combats plus dynamiques, système de montée de niveau amélioré, et nouvelles lignes de dialogues pour les PNJs qui peuplent Cyrodiil.

Le jeu est disponible dès maintenant sur le Game Pass et sur PC, Xbox et PS5 pour 54,99€ en version classique. Pour retrouver les DLCs Shivering Isles et Knights of the Nine, eux aussi remasterisés, il faudra se tourner vers l’édition Deluxe à 64,99€.