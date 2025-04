Baldur’s Gate 3 – Une date pour la mise à jour finale

La dernière grande mise à jour de Baldur’s Gate 3 a enfin une date de sortie officielle ! Après plusieurs mois de tests publics, Larian Studios a confirmé que le Patch 8 sera disponible à partir du mardi 15 avril sur toutes les plateformes. Annoncée en novembre dernier, cette mise à jour sera la toute dernière avant que Baldur’s Gate 3 ne tire sa révérence.

Larian se montre particulièrement généreux pour ces derniers ajouts avant de passer à leurs nouveaux projets. En plus des classiques correctifs de bugs, on retiendra l’arrivée du cross-play, de l’écran partagé pour les joueurs Xbox, d’un mode photo, et surtout, de douze nouvelles sous-classes (une pour chacune des classes du jeu) ! Par exemple, on pourra jouer un druide du « cercle des étoiles » et développer de nouvelles capacités grâce aux constellations, ou un ranger qui envoie des essaims mortels sur ses ennemis.

Pour fêter cette ultime mise à jour, Larian a prévu un stream spécial sur Twitch le lendemain de la sortie, durant lequel Ross Stephens, concepteur principal des systèmes de jeu, présentera en détail les nouveautés du jeu et bien sûr, les nouvelles sous-classes. Toujours sur son compte X, le studio précisé que Baldur’s Gate 3 est actuellement en réduction sur Steam.

Si cette mise à jour marque la fin pour Baldur’s Gate 3, l’avenir de la franchise reste un sujet brûlant compte tenu du succès immense du jeu depuis sa sortie en 2023. Larian Studios a confirmé qu’il abandonnait l’univers de Donjons & Dragons pour se concentrer sur de nouveaux projets basés sur ses propres licences. Pas de Baldur’s Gate 4 de ce côté donc, mais peut-être qu’on peut espérer un Divinity: Original Sin III dans les prochaines années ?

De son côté, Hasbro, propriétaire de Donjons & Dragons, ne compte évidemment pas abandonner la franchise. Dans une conférence le mois dernier, Dan Ayoub, qui s’occupe des jeux vidéo chez Hasbro, a indiqué que plusieurs développeurs étaient « très intéressés » par Baldur’s Gate, même s’il n’est pas question de « se presser » pour créer la suite. Ayoub a également dit qu’il était conscient que la barre avait été placée très haut par Baldur’s Gate 3 et que les attentes seraient immenses si un quatrième opus devait voir le jour. Quand le moment sera venu, les équipes en charge de ce projet devront donc redoubler de créativité pour relever le défi.