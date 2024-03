Larian – L’ère Baldur’s Gate 3 terminée ?

Succès critique, public et commercial sans précédent, Baldur’s Gate 3 a définitivement marqué l’année 2023 et placé Larian Studios au sommet. Mais du côté des hommes et femmes à l’origine du retour en grâce de la saga, il semblerait bien que la page soit déjà tournée et les têtes à de nouveaux projets. Alors qu’il est de coutume pour les grosses licences de recevoir des DLCs ou autres types de contenus additionnels dans leur seconde année d’exploitation, Baldur’s Gate 3 devrait se démarquer de la meute.

Swen Vinke, le patron du studio belge a été on ne peut plus clair dans une interview donnée à la Game Developers Conference de Los Angeles, où Baldur’s Gate 3 a encore raflé quatre récompenses.

« Il est temps pour nous de quitter l’univers de Donjons & Dragons et de commencer à créer autre chose. […] Nous n’allons pas sortir les extensions que tout le monde attend. Et nous n’allons pas non plus travailler sur Baldur’s Gate 4 comme tout le monde le souhaiterait. » Swen Vinke, CEO de Larian Studios

L’avenir nous donnera peut-être tort, mais s’il est bien un studio qu’on aurait tendance à croire, c’est bien Larian. Très proche de sa communauté de joueurs, et ayant créé une vraie et rare relation de confiance depuis la saga Divinity, on serait très surpris de voir le patron nous mener sur une fausse piste. 2024 ne sera sans doute pas une année marquée du sceau de Baldur’s Gate, mais la porte n’est bien évidemment pas fermée à un retour de la licence dans un futur plus lointain.

Au mois de janvier, il était déjà question d’un nouveau projet dans les tuyaux du studio. C’est peu de dire que celui-ci sera scruté de près. L’ADN de Larian ne devrait pas être renié, et c’est une nouvelle fois un RPG qui devrait sortir des cerveaux inventifs des développeurs du studio belge. Mais dans quel nouveau monde nous amèneront-ils cette fois ? Il faudra sans doute être patient, mais l’ambition des équipes de développement est énorme.

« Larian est une entreprise de grandes idées. Nous ne sommes pas des créateurs de DLCs, ce n’est pas notre truc. La vie est trop courte. Nos ambitions sont énormes » Swen Vinke à la Game Developer Conference

Les idées sont là, mais après les révélations Divinity et le raz-de-marée Baldur’s Gate 3, le studio sera-t-il capable de sortir de sa zone de confort ? Car bien que magnifique, le jeu avait un argument de poids dès son lancement: son nom, preuve de filiation avec une licence culte dont la renaissance était attendue depuis des années. Quelque soit le projet dans lequel le studio se lancera, on ne peut que se féliciter de la décision prise. Car dans une époque dominée par les suites, les remaster et remake, chez Larian, on semble encore avoir l’envie d’imaginer et de créer des mondes.