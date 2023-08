Baldur’s Gate 3 – Lancement réussi, excellente nouvelle pour le jeu vidéo !

On le savait très attendu, on imaginait qu’il rencontrerait assez facilement son public, mais les chiffres du lancement de Baldur’s Gate 3 dépassent probablement les espoirs de son équipe de développement (ou alors, elle était extrêmement ambitieuse !). En effet, le jeu est actuellement deuxième du classement des titres les plus populaires sur Steam, c’est-à-dire qu’il est plus joué que n’importe quel autre jeu, si ce n’est CS: GO.

Avec un pic – à l’heure où nous écrivons ces lignes – à 593 788 joueurs, Baldur’s Gate 3 se place ainsi devant DOTA 2 (584 443), PUBG (336 882) et loin devant GTAV Online (158 107). Le jeu est aussi, évidemment, numéro 1 des ventes actuelles. Il intègre enfin directement le Top 10 « all time » de Steam, dominé depuis janvier 2018 par PUBG: Battlegrounds et ses 3 236 027 joueurs connectés en même temps.

Une belle performance pour un jeu exigeant, très écrit, suite d’une série dont le dernier épisode, Baldur’s Gate 2, était sorti il y a plus de 20 ans ! La flamme avait bien entendu été entretenue depuis avec la sortie des Enhanced Editions des épisode 1 et 2, mais là encore, c’était il y a 10 ans…

Et le succès n’en est encore qu’à ses débuts, puisque le jeu sortira à la rentrée sur PlayStation 5, où il sera sans grande concurrence, tout du moins dans son segment. Baldur’s Gate 3 devrait alors fort logiquement s’afficher en bonne position des meilleures ventes sur la machine. Les joueurs Xbox devront eux, attendre encore un peu, les équipes de Larian, le studio responsable du jeu, ayant apparemment maille à partir avec la petite Series S, qui serait à la peine pour faire tourner le titre.

Une excellente nouvelle pour le studio belge, pour la saga, pour le jeu de rôle en général (on rappelle que Baldur’s Gate est un jeu officiel Donjons et Dragons) , et même pour le jeu vidéo tout court. Car ce succès de Baldur’s Gate 3 nous montre que le jeu vidéo se porte bien, et qu’il y a heureusement encore de la place pour autre chose que des shooters compétitifs ou des party games multijoueurs « twitchables » !