Baldur’s Gate 3 – La Xbox Series S montre encore ses limites

Alors que Baldur’s Gate 3 débarque sur Mac et PC cette semaine, et est attendu le 6 septembre prochain sur PS5, de nombreuses questions subsistent quant au développement du jeu sur Xbox. Baldur’s Gate 3 serait-il finalement une exclusivité Playstation masquée ? Pourquoi aucune annonce n’a été faite sur la disponibilité du titre sur Xbox ?

Le studio Larian, à la baguette sur ce troisième opus, s’est enfin exprimé sur le sujet, par l’intermédiaire de Michael Douse, directeur de la publication, et Swen Svincke, directeur créatif. Et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour les possesseurs de Xbox qui attendraient avec impatience le retour de l’univers de Donjons et Dragons sur leurs consoles.

Non, Baldur’s Gate 3 n’est pas une exclusivité Playstation, et le développement du jeu est bien avancé pour les versions Xbox. Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à mettre la main sur le titre avant début 2024, au mieux. Prés de cinq mois d’écart entre les versions Sony et Microsoft, cela fait beaucoup. A l’heure actuelle, le studio est tout simplement incapable d’annoncer une date de sortie, à tel point que les doutes subsistent même sur une éventuelle annulation à moyen terme.

Le développement de Baldur’s Gate 3 s’est avéré bien plus chaotique sur l’écosystème Microsoft. En cause, certaines limites techniques qui ont fait prendre beaucoup de retard aux équipes de développement. Plus précisément, c’est la Xbox Series S qui serait à l’origine des difficultés de développement. La console n’arriverait pour le moment pas à supporter la fonctionnalité d’écran partagé.

Si vous avez pu jouer aux excellents Divinity: Original Sin et Original Sin II, vous n’êtes pas sans savoir que Larian a fait un travail exceptionnel, tant au niveau des visuels que des fonctionnalités et de la quantité astronomique de dialogues proposés. Fidèle à sa réputation de studio travailleur et consciencieux, et sans doute contractuellement engagé à proposer les mêmes versions sur les deux consoles Xbox, les équipes ont récemment redoublé d’efforts pour régler le problème. Le message est clair : Larian n’annoncera pas Baldur’s Gate sur Xbox avant d’être sur de proposer une expérience identique à tous les utilisateurs. Il ne faudrait pas donner de faux espoirs aux joueurs.

Derrière les propos des développeurs du studio, on comprend bien que ce n’est pas l’erreur humaine qui est mise en avant, mais bien la difficulté de s’adapter à l’écosystème Xbox Series S. En filigrane, on comprend bien que si la Xbox Series S n’était pas proposée sur le marché, le jeu serait sans doute sorti sur Xbox Series X en même temps que sur la PS5.

Ce n’est pas la première fois que les grosses différences entre les deux versions de la nouvelle console de Microsoft posent des problèmes aux développeurs, et sans doute pas la dernière. La différence de puissance est importante, à tel point qu’elle demande aux studios de proposer deux versions différentes d’un même produit. Si la Series S est un choix marketing important pour le porte-monnaie des joueurs, elle pourrait devenir un vrai problème sur la durée pour Microsoft. La console semble se positionner dans une zone intergénérationnelle, entre la Xbox One et la Series X, et apparait de plus en plus comme une belle épine dans le pied des développeurs.

Attention donc à ce qu’elle ne devienne pas un frein au développement de certains jeux chez Microsoft à long terme. A vouloir que les jeux tournent parfaitement sur la Series S, les studios perdront peut-être en ambition et n’iront pas au bout du potentiel de sa grande soeur Series X. D’un autre côté, si les jeux devaient être amenés à ne pas sortir sur Xbox Series S, le message passé par Microsoft serait catastrophique. Larian n’est pas le premier studio à évoquer ses doutes sur le sujet pour son Baldur’s Gate 3. D’autres pourraient malheureusement suivre dans les prochains mois.