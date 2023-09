Baldur’s Gate 3 – Quand il est déjà question de DLC

Si vous êtes un régulier des sites de jeux vidéo et de streaming, difficile de nier l’évidence: Baldur’s Gate 3 et Starfield sont actuellement les deux centres du monde du jeu vidéo, au point d’éclipser une bonne partie des autres contenus du moment. Si les deux titres sont diamétralement opposés sur bien des points, ils se rapprochent toutefois par la quantité astronomique du contenu proposé, parfois à outrance, et par une promesse de liberté qui n’aurait que rarement été atteinte par le passé.

Si nous patienterons jusqu’à l’arrivée de notre critique de Starfield pour vous dévoiler si la promesse est tenue ou non concernant le titre de Bethesda, il faut bien avouer que Baldur’s Gate 3, malgré ses défauts, n’a pas raté sa cible sur ce point.

Et alors que le jeu n’est sorti que depuis trois jours sur Playstation 5 (et un peu plus d’un mois pour la version PC), et nécessite des dizaines d’heures pour arriver jusqu’à son dénouement, certains se demandent déjà si un DLC est dans les tuyaux. Dans une interview accordée à la page Youtube de Donjons & Dragons, Swen Vincke, le patron du studio Larian a répondu à plusieurs questions sur le sujet, et a commencé par une réponse de normand : Aucun contenu additionnel n’est en préparation pour le moment, mais la porte n’est pas fermée. P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non. Heureusement, l’homme ne s’est pas arrêté là.

Baldur’s Gate 3 est tellement complexe dans ce qu’il implique en termes de dialogues et de relations entre les protagonistes qu’il ne sera pas facile d’apporter un nouveau contenu pertinent. Un DLC demanderait la création de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, de nouveaux environnements. Pour faire simple, une bonne nouvelle dose de travail pour le studio, qui devrait nécessairement s’imbriquer parfaitement dans un jeu de base déjà très complexe.

Une nouvelle fois, nous sommes surpris par le timing pour commencer à discuter de contenu additionnel. Moins d’un mois après la sortie de l’un des plus gros jeux de l’année et des plus attendus de la décennie, le studio doit déjà se justifier de la suite à donner à son projet. Cela parait lunaire quand on sait que le jeu a demandé plus de cinq années de développement aux équipes de Larian.

Proposer un DLC est quasiment devenu un passage obligé dans le cahier des charges des AAA, qui doivent rester le plus longtemps possible dans les consoles et dans l’imaginaire collectif des joueurs. Baldur’s Gate 3 n’échappe pas à la règle. Mais entre le développement des derniers patchs, le marketing accompagnant la sortie du jeu et le travail sur la future version Xbox, le studio a déjà la tête dans le guidon et bien d’autres chats à fouetter. Surtout qu’une partie des équipes serait déjà en train de plancher sur un nouveau titre.

Si un DLC devait voir le jour dans un futur plus ou moins proche, l’une des possibilité évoquées serait de proposer un contenu qui prendrait place après la fin du jeu. Si vous avez déjà beaucoup avancé dans l’aventure Baldur’s Gate 3, vous avez remarqué que la progression de vos personnages est bloquée au niveau 12. L’univers D&D permet normalement d’atteindre le niveau 20, ce qui laisse une grande marge de progression au jeu vidéo. Larian pourrait-il trouver le temps et l’envie de créer des zones adaptées à des niveaux supérieurs ? Seul l’avenir nous le dira.

En attendant, Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC et Playstation 5, et devrait voir le jour prochainement sur Xbox Series. Et on ne peut que vous conseiller de profiter pleinement de l’aventure et de sa grande rejouabilité, en attendant que le studio ne se décide, ou non, à ajouter des éléments supplémentaires à cette grande aventure.