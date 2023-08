Baldur’s Gate 3 sortira bien sur Xbox, mais amputé sur Series S

À l’origine du problème, il y a une exigence de Microsoft qui réclame aux éditeurs qui souhaitent publier un jeu sur Xbox qu’il sorte aussi bien sur Xbox Series X que sur Xbox Series S. Tous les jeux estampillés Xbox doivent être jouables (et achetables !) sur la grande console comme sur la petite. C’est ce qui bloquait la sortie de Baldur’s Gate 3 : Larian, le studio derrière le jeu, ne réussissait pas à faire tourner convenablement son RPG sur Series S, ce qui empêchait du même coup la sortie sur Series X.

Cependant, une solution a été trouvée avec l’assentiment de Phil Spencer. Baldur’s Gate 3 sortira bien sur les consoles de Microsoft, mais amputé du mode split screen sur Series S. C’est en effet ce mode deux joueurs en local et écran partagé qui faisait souffler la Xbox Series S, et pour lequel Larian ne réussissait pas à obtenir des performances convenables.

Avec cette solution, tout le monde est satisfait : Larian verra son jeu publié sur tous les supports, et Phil Spencer voit son engagement de sortir 100% des jeux sur les deux Xbox respecté. À ce sujet, Spencer a d’ailleurs déclaré lors d’entretien avec Eurogamer :

« Je n’imagine pas un monde où nous lâcherions la S. Au sujet de la parité, je ne crois pas que vous ayez entendu, de notre part ou de Larian, qu’il s’agissait de parité. Je crois que c’est plus la communauté qui en discute. Il y a des fonctionnalités livrées sur X qui n’arrivent pas sur S, même sur nos propres jeux, comme le Ray-Tracing, qui fonctionne sur X et pas sur S pour certains jeux. Quand un acheteur de Series S a dépensé plus ou moins la moitié de ce qu’un acheteur de Series X a payé, il comprend que les deux consoles ne vont pas tourner exactement pareil » (traduit par la rédaction)

Par ailleurs, Phil Spencer confirme son engagement vis-à-vis de la Xbox Series S, et sa volonté de voir tous les jeux Xbox sortir sur les deux consoles de la marque :

« Je veux m’assurer que les jeux soient disponibles sur les deux consoles, c’est notre travail en tant que détenteurs des plateformes, et nous nous y engageons avec nos partenaires. (…) Avoir une console avec un prix d’entrée à moins de 300$ (285€ sur le site de Microsoft, NDLR) est une bonne chose pour l’industrie. Je crois que c’est important, la Switch a été capable de le faire, en termes de console traditionnelle branchée à la télé. Je crois que c’est important, alors on s’engage. »

Néanmoins, la sortie de Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series S marquera un cap, puisque qu’au-delà des fonctionnalités de confort (résolution, Ray-Tracing, ou nombre de FPS…), c’est ici un véritable élément de gameplay qui disparait. Doit-on s’attendre à voir arriver des jeux de plus en plus partiels sur Series S ?

Baldur’s Gate 3, déjà disponible sur PC, sortira le 5 septembre sur PlayStation 5, et plus tard cette année sur Xbox Series X|S, sans qu’une date plus précise n’est encore été communiquée.