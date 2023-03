Donjons & Dragons développe le mix parfait entre jeu de rôle papier et RPG en jeu vidéo

Est-ce le gros coup de projecteur que lui a apporté Stranger Things ou simplement l’air du temps ? En tous cas, autour de la sortie du film L’Honneur des Voleurs (sortie prévue le 12 avril) les actus se bousculent autour de la plus vieille licence de jeu de rôle de l’histoire : Donjons & Dragons.

Si les sorties de manuels pour le jeu de rôle sont assez régulières, on a appris récemment que Magic: The Gathering allait recevoir des cartes basées sur les personnages du nouveau film, et les joueurs de jeu vidéo attendent eux de pied ferme la sortie définitive de Baldur’s Gate III, en early access depuis plus de deux ans. Ils patienteront avec le contenu Donjons & Dragons pour Minecraft, qui a été annoncé pour cette année.

Entre le papier et le numérique, il existe une catégorie de joueurs qui s’est affirmée pendant le confinement : les joueurs de jeu de rôle traditionnel, organisant leur table à distance, sur internet. On pourrait les baptiser télérôlistes, si le terme n’était pas si moche ! Pour eux, il existe déjà quelques outils dédiés, comme l’application web Roll20, qui permet de gérer les fiches de personnages, de partager sur un tableau blanc divers document nécessaires à la partie (plans, illustrations d’ambiance…), mais aussi de simuler les jets de dés. Fonctionnel, mais en vérité un peu austère…

L’outil que nous présente aujourd’hui Wizards of the Coast est une sorte d’hybride parfait entre le JdR traditionnel et le RPG au sens des jeux vidéo. Les joueurs sont toujours réunis autour d’une table (réelle ou virtuelle), mais disposent en même temps d’un plateau de jeu virtuel en 3D, leur présentant leurs personnages in situ, dans les décors du jeu.

Si, on l’imagine, comme Roll20, le soft permettra de gérer les fiches de perso, l’équipement ou les jets de dés, c’est surtout lors des phases d’exploration et de combat que la chose trouvera son intérêt : avec des figurines virtuelles, les attaques et les mouvements des personnages seront beaucoup plus facilement interprétables, rendant les affrontements plus fluides. Plus fun, aussi, avec notamment la représentation à l’écran des monstres et des sorts. On imagine qu’une banque d’assets sera mise à disposition (via microtransactions ? via abonnement ? ) des MJ pour créer les environnements qui accueilleront les joueurs.

Le mix entre jeu de rôle traditionnel et numérique nous fait immédiatement penser à un usage “en distanciel”, mais la vidéo de présentation du programme nous montre que c’est aussi tout à fait utilisable lors d’une partie traditionnelle, entre amis, où les laptops ou les tablettes viendront remplacer ces bons vieux crayons gris et les photocopies de fiches de personnages…

Les visuels qui nous sont montrés laissent toutefois imaginer qu’il faudra des machines relativement musclées pour faire tourner le tout, cette première présentation ayant de vrais airs de véritable jeu vidéo (les joueurs sont d’ailleurs mis en scène avec ce qui semble être des portables haut de gamme Alienware). À moins que l’application ne puisse tirer parti du cloud ? On note d’ailleurs qu’il est question dans la vidéo d’y jouer depuis “son ordinateur, son téléphone ou sa console”…

Il faudra évidemment voir le programme tourner pour de bon afin de savoir s’il peut vraiment apporter quelque chose de neuf à ce bon vieux jeu de rôle, mais il semble bien que ce soit Donjons & Dragons, la plus vieille licence de la discipline, qui est sur le point de dépoussiérer une pratique qui, comme le jeu vidéo, a aujourd’hui un peu plus de cinquante ans !