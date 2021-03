Arkham Horror: Mother’s Embrace – Un trailer de lancement pour le RPG horrifique s’inspirant de Lovecraft

Une question. Est-ce que vous seriez intéressés par un RPG narratif tactique en tour par tour ayant comme toile de fond l’œuvre littéraire d’un certain H.P. Lovecraft ? Parce que c’est tout ce qu’entend vous proposer Arkham Horror: Mother’s Embrace du studio Asmodee Digital qui paraitra le 23 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Adaptation du célèbre jeu de plateau éponyme, le scénario est d’ailleurs écrit par les petits gars de feu Fantasy Flight Interractive qui s’était chargée de remettre au goût du jour en 2005 la première version du jeu de société qui datait elle de 1985. Il s’agit là bien entendu d’une histoire totalement originale, qui ne reprend que quelques éléments de son modèle, comme le lieu donnant vie à l’action ou encore certains personnages iconiques.

Voici d’ailleurs le synopsis de ce Arkham Horror: Mother’s Embrace :

En 1926, une professeure d’astronomie est retrouvée morte dans son manoir et tout semble indiquer qu’elle a été la victime d’un meurtre monstrueux. Incarnez l’un des 12 protagonistes les plus célèbres de cette série, avec chacun leurs compétences, et assemblez votre équipe d’investigateurs pour tenter de résoudre cette sombre affaire.

Voilà un point de départ intrigant qui va au fur et à mesure laisser place à un récit fantastique et horrifique dans la plus pure tradition du maitre écrivain, puisqu’il y sera question du Mythe de Chtulhu. Il y aura d’ailleurs tout un sujet autour de la folie, comme bien souvent dans ce genre de jeu, qui aura une influence sur la tournure de notre investigation, ainsi que sur la santé mentale de nos personnages.

Aussi, en ce qui concerne le système de combat, on serait sur du tour par tour assez classique dans lequel il faudra prendre un grand soin à bien se déplacer et se placer dans l’arène de bataille. Pour nous défaire des vilaines créatures essayant de nous dévorer, nous aurons accès à diverses armes liées aux différents personnages, mais aussi à quelques capacités spéciales.

Enfin, nous vous proposons de jeter un œil sur le trailer de lancement ci-dessous, histoire que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds avec Arkham Horror: Mother’s Embrace qui s’annonce finalement plutôt prometteur et assez original pour le genre horreur.