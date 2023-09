Baldur’s Gate 3 – Personne ne l’avait vu venir

En 2020, lorsque Larian Studios a annoncé se lancer dans le développement de Baldur’s Gate 3, ce serait mentir de dire que le monde du jeu vidéo a ressenti l’onde de choc. Bien que les deux premiers opus de la saga soient considérés comme des jeux cultes, personne ne pouvait s’attendre au raz de marée qu’allait provoquer le troisième jeu, trois ans plus tard.

Nous ne reviendrons pas en détails sur le succès phénoménal que représente Baldur’s Gate 3, qui a su rassembler la critique et attirer un nouveau public, malgré son gameplay exigeant. En revanche, avec quelques mois de recul, il est plutôt cocasse de constater que le grand public n’est pas le seul à avoir été surpris de la réussite du jeu.

Une conversation électronique entre les têtes pensantes de Microsoft et Xbox, datant de 2022, a fuité ces derniers jours. Et même dans les hautes sphères, on ne s’attendait pas à ce que Baldur’s Gate 3 devienne un candidat potentiel au GOTY. Combien ça coûte, un Baldur’s Gate 3 en day-one sur le game pass ? En 2022, Xbox était prêt à proposer 5 millions de dollars pour s’adjuger les droits. Même si la somme parait colossale pour le commun des mortels, dans le monde du jeu vidéo, c’est une bouchée de pain.

Imaginez donc, à la même période, Phil Spencer estimait l’acquisition de Star Wars Jedi: Survivor à trois-cent millions de dollars, et celle d’Assassin’s Creed Mirage à cent millions de dollars. A l’époque, Xbox devait composer avec les retards de développement de Starfield, et était parti en quête de licences fortes capables de faire patienter les détenteurs du game pass.

Avec ces chiffres, on se rend compte que faire les bons choix peut parfois se rapprocher d’un jeu de hasard, malgré des études de marché très poussées. On mise, et on attend de voir ce qu’il se passe. Bien évidemment, spéculer sur des licences comme Star Wars Jedi parait peu risqué tant le succès est attendu. Mais miser peu sur des licences qui peuvent créer la surprise peut vite se transformer en poule au oeufs d’or pour le constructeur américain. Il serait intéressant de connaître les sommes déboursées par Xbox pour d’autres jeux day-one du game pass. Cela permettrait d’avoir une meilleure appréciation des profits issus de la plate-forme en ligne. Ne l’oublions pas: proposer un jeu day-one, ça a un prix !

Ca a failli être le cas pour Baldur’s Gate 3 mais il s’avère que l’offre n’aurait jamais été formulée explicitement aux équipes de chez Larian, empêchant peut-être une excellent affaire. Enfin, du côté du studio belge, on n’est pas né de la dernière pluie. Depuis le départ, la confiance est totale en leur projet, et il était improbable d’accepter une évaluation aussi basse, le qualifiant même de jeu de second plan.

Malgré tout, impossible d’en tenir rigueur aux exécutifs de chez Xbox, car leur erreur de jugement était loin d’être un cas isolé. En fait, tout le monde du jeu vidéo a largement sous-évalué le potentiel de Baldur’s Gate 3. Et il en avait été de même pour Divinity Original Sin 2. Larian serait-il un studio sous-côté ? Si c’était le cas dans le passé, nul doute que l’industrie du jeu vidéo aura tiré les conclusions nécessaires après s’être rendu compte que tout ce qu’il touche se transforme en or.

Aujourd’hui, Starfield a finalement atterri sur le game pass bien avant Baldur’s Gate 3, dont la sortie approche mais n’est pas encore fixée sur les machines de Microsoft, la faute à des problèmes techniques. Quand on vous dit que parfois, tout n’est que hasard. Cette fois-ci, il était du côté de Xbox, qui a bien fait de ne pas trop négocier avec Larian.