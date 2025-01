Le remake d’Oblivion sortirait cette année, mais est-ce pertinent ?

On en parle depuis l’été 2023, et surtout depuis le rachat d’Activision par Microsoft et la fuite d’un document interne lors du procès opposant la FTC (Federal Trade Comission) et la firme de Redmond, un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion serait bien en développement chez Virtuos Games et supervisé par Bethesda. Et bien que les deux studios n’aient jamais confirmé la chose, de nombreux insiders de confiance, dont Nate the Hate, se sont toujours accordés à dire qu’il existe bel et bien, le mentionné allant même dernièrement jusqu’à dire que sa sortie serait prévu pour le mois de juin 2025.

Bien que nous ne puissions corroborer cette information, une source interne à nos confrères de Kotaku a bien confirmé que le remake d’Oblivion est en développement et tournerait sous Unreal Engine 5, sans toutefois pouvoir donner une date ou une fenêtre de sortie. De plus, et comme relayé par le site mp1st, un ancien employé (dont le nom est gardé secret) de Virtuos a malencontreusement lâché des informations sur son implication sur le titre entre 2023 et 2024, et ce, sur son propre site web afin de promouvoir ses différents travaux.

Au-delà même du fait que ce remake d’Oblivion semble donc réellement sur le point de paraitre, l’information principale est, selon nous, liée avant tout à ce sur quoi ce fameux développeur aurait travaillé. Mais avant toute chose, un peu de contexte s’impose pour comprendre en quoi il est important d’en parler, car, et malgré un beau succès critique et commerciale, ce quatrième opus n’en reste pas moins l’un des plus décriés. Nous répondrons aussi (et surtout) à cette question que l’on se pose tous à toute l’annonce de remake ou remaster : est-ce vraiment pertinent ?

Oblivion, l’épisode The Elder Scrolls de toutes les divisions

Sorti en 2006 sur Xbox 360 en tant qu’exclusivité temporaire console, le titre de Bethesda faisait donc suite à Morrowind, soit l’épisode de la confirmation pour le studio qui parvint avec ce dernier à se constituer une grosse communauté sur laquelle il pourrait compter pour pérenniser sa franchise par la suite. Oblivion fut, lors de sa parution, une réelle claque graphique et technique, non dénué d’une pléthore de bugs, et proposa par la même occasion quelques partis pris très marquants. Et c’est là que le bât blesse. Si l’on compare cet opus au précédent, nombre de mécaniques ont été simplifiées, alors que d’autres, nouvelles, ont peiné à convaincre.

Dans un premier temps, nous avons eu beaucoup de difficulté à adhérer aux larges zones vides que propose la map, ou encore aux donjons et autres grottes qui sont trop similaires les unes des autres et finissent par ennuyer. Il y a un vrai souci dans le world building qui ne rend pas justice à sa fantastique direction artistique. L’univers manque de vie et de variété, et est en cela moins abouti que celui de son ainé, et on ne parle même pas de sa suite.

Ensuite, et il faut bien l’avouer, le système de combat est d’une mollesse incroyable, et ce, peu importe la classe que l’on choisie. Sans rentrer dans les détails, cela manque juste de punch, la stamina est mal gérée et surtout, il y a de réels soucis de collisions qui rendent l’expérience assez navrante. Et tout ceci sans compter les soucis liés à la montée en niveau trop rapide qui créer un véritable paradoxe lors de nos séquences d’exploration libre, car on se retrouve bien souvent face à des ennemis au niveau calqué sur le nôtre, mais qui au vu de notre stuff et notre optimisation nous écrase en deux secondes chronos. Cela rend nos balades bien fastidieuses.

Alors oui, tout n’est pas raté non plus. Oblivion ose des choses, propose des systèmes inédits, comme celui lié à la persuasion, mais qui ne fonctionne malheureusement pas tout le temps comme on le voudrait. Il offre aussi aux joueurs une grande liberté d’action, proposent nombre de quêtes annexes et des PNJ haut en couleurs, ainsi qu’un système de création de sorts jouissifs issus de Morrowind, mais dont on peut aussi abuser pour devenir quasiment invincible. De même que l’immersion est incroyable, dès lors que l’on réussit à faire fit des très nombreux bugs qui nous sortent fréquemment de l’expérience, mais on est habitué avec Bethesda.

Pour conclure sur ce léger passage en revu, Oblivion est une sorte d’épisode tampon entre un Morrowind qui plaça la licence sur les devants de la scène, et un Skyrim qui se vendit à plus de 60 millions d’exemplaires et est encore une référence du RPG occidental. Ce dernier gomma d’ailleurs énormément des défauts énumérés ci-dessus et est sans conteste le meilleur opus de la licence. Jouer à TES IV aujourd’hui est selon nous assez difficile, même plus que de se replonger dans l’épisode qui le précède, pourtant plus vieux et moins aboutis graphiquement.

Alors oui, ce remake est une nécessité, car mine de rien, Oblivion a de nombreuses qualités qui sont entachés par des défauts assez rébarbatifs, surtout de nos jours. De nombreux systèmes hybrides doivent être repensés et retravaillés, et le monde de Tamriel se doit d’être plus vivant, mieux ficelé, et il est nécessaire de revoir tout ce qui a attrait au combat de A à Z. Certes, les joueurs PC, grâce à Nexus mods, peuvent déjà se farcir un titre dont bien des composantes défaillantes ont été rectifiées, et il est vrai que cela a permis à ce dernier de connaitre une seconde jeunesse.

À quoi s’attendre avec ce remake d’Oblivion ?

C’est l’une des grandes questions que l’on se pose aussi. Parce que, et comme signifié en préambule de notre réflexion sur pourquoi Oblivion n’est pas la réussite que beaucoup disent et en quoi un remake est nécessaire, le dernier leak en date nous a permis d’en savoir un peu plus sur certains aspects qui ont été revues.

Si l’on en croit la page web du fameux ex-développeur mystérieux de chez Virtuose, il aurait travaillé en tant que game designer sur, on cite : « des fonctionnalités de combat telles que le système de furtivité, la réaction aux coups, le HUD du joueur, le système de tir à l’arc, le système d’endurance et le système de blocage. » Il affirme aussi que les combats sont plus réactifs, que la stamina est mieux gérée, ce qui permet alors de moins mordre la poussière parce que l’on se retrouve bien trop vite à court. Tout ceci rendant donc l’expérience plus moderne.

Aussi, et concernant le système de furtivité, il serait plus lisible, de même qu’en ce qui concerne l’archerie, elle serait améliorée pour rendre l’utilisation de l’arc moins fastidieuse. Le HUD serait lui plus claire, aussi bien ce qui concerne la navigation dans les menus, que lors de nos sorties en Tamriel. Le système de blocage serait lui calqué sur ce que l’on peut trouver dans du Dark Souls ou encore dans la saga Assassin’s Creed. Alors que ce qui est appelé la « réaction aux coups » seraient en fait affaire là aussi de lisibilité, puisque l’on aurait un meilleur feedback des coups que l’on donne ou recevons.

Tout ceci va, sans contestation possible, dans la bonne direction. Bethesda (et Virtuos) semble avoir compris ce qui n’allait pas dans le cœur des différents systèmes de jeu, reste à voir ce qui sera proposé dans la globalité, parce que ce ne sont là que d’infimes détails dans un ensemble bien mal équilibré. Si la source de Kotaku dit vrai, et que ce remake d’Oblivion tourne bien sous Unreal 5, on a confiance quant au world building, et à se retrouver face à un univers plus vivant et diversifié, mais on espère aussi que les améliorations dépasseront ce qui a été fait par les moddeurs amateurs sur l’original.