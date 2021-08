The Elder Scrolls V: Skyrim – Happy Birthday Dovakhiin !

En ce qui concerne votre jeune rédactrice, s’il y a bien un RPG a cité parmi tous les autres, ce serait The Elder Scrolls V, plus communément appelé Skyrim. Le monde ouvert de Bethesda était tellement fourni en quêtes, et en divers arcs narratifs que vous pouviez très bien passer plus d’une centaine d’heures pour parfaire votre formation de barde ou encore pour prêter allégeance à la Confrérie Noire.

Toutefois, les années ont passé sur Blancherive et ses gardes ayant pris une flèche dans le genou, votre Thu’Um s’est petit à petit transformé en léger fredonnement et la vie a suivi son cours. Cependant, l’ombre d’Aldwin semble encore planner sur le pays de Tamriel et les développeurs ont donc annoncé pour le 11 novembre 2021, une édition bien spéciale avec un contenu qui ne pourra que ravir les fans de la saga. En effet cela fera 10 ans que Skyrim a envahi nos PC et consoles pour notre plus grand bonheur, et pour célébrer l’évènement Bethesda a donc annoncé une édition anniversaire !

Nous vous voyons venir avec vos fourches et vos torches : “une autre édition ?!”, mais pas n’importe laquelle cher lecteur puisque vous aurez accès aux trois DLC déjà connus : Dawnguard, Heartfire et Dragonborn. Mais aussi il vous sera possible d’obtenir 5OO éléments supplémentaires créer par la communauté de joueurs, des armes, des quêtes, des sorts, des donjons etc… De quoi rajouter du contenu pour des heures de jeu !

Mais la nouvelle qui nous intéresse le plus ici ne concernera que les heureux détenteurs des consoles current-gen. Une mise à jour sera disponible et elle vous permettra donc de profiter de Skyrim avec de superbes graphismes. De quoi nous donner envie de replonger en plein cœur de la rébellion des Sombrages, à moins que vous ne souhaitiez soutenir l’Empire ?

Pour le moment, aucune information ne nous est parvenue sur le prix à payer concernant l’édition anniversaire. Nous savons seulement qu’il ne sera pas nécessaire de posséder l’édition de la décennie pour obtenir la MAJ gratuite. Pour plus d’informations vous pouvez suivre le programme des réjouissances des 10 ans sur ce lien.