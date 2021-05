Xbox et Bethesda célèbreront leur union lors d’une même conférence cet été

Avec l’arrivée du mois de juin, c’est la saison des conférences estivales qui démarre. Le Summer Games Fest de Geoff Keighley lancera les hostilités le 10 juin à 20h00, heure française, avec la promesse d’une douzaine d’annonces inédites, et un show AAA où jouera notamment Weezer. Et deux jours plus tard, c’est le retour de l’E3, dans une version digital only. Et c’est dans le cadre de ce nouvel E3 qu’aura lieu la conférence Xbox et Bethesda.

Une conférence menée de concert, durant laquelle Microsoft et Bethesda présenteront les nouveaux titres du studio acheté à prix d’or par le géant américain. Une conférence en commun qui a été confirmée par Matt Booty (c’est son vrai nom !) à Chloé Woitier du Figaro à l’occasion d’un entretien. Entretien qui a aussi permis de revenir sur la stratégie d’Xbox quant au pool de studios récemment acquis.

Ainsi, Booty confirme qu’une assez large liberté de mouvement est accordée à Bethesda, dont le fonctionnement et l’organisation n’a pas été bouleversée par le rachat de la maison mère, Zenimax. Par ailleurs, Xbox confirme aussi sa volonté de voir arriver les jeux Bethesda sur le Game Pass dès leur sortie, et promet que les projets ne seront pas plus ou moins soutenus selon leur réception sur le service par abonnement. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, donc.

Et pour en revenir aux conférences de l’été, si nous avons de grandes chances voir les premières images de Starfield lors de l’évènement Xbox/ Bethesda, il ne faudrait pas selon Jason Schreier s’attendre à voir le jeu sortir dans les prochaines semaines. En effet, toujours selon le journaliste de Bloomberg, le jeu est très loin d’être terminé, Jason Schreier avertit les fans de ne pas s’attendre à voir le jeu arriver avant 2022 au risque d’être déçus…