Certains jeux Bethesda bénéficieront du FPS Boost sur Xbox Series X

C’est une semaine à marquer d’une croix verte pour les fans Xbox. En effet, la firme américaine vient de conclure le rachat de Zenimax et de la force de frappe des studios qui la composent. Une arrivée de talents donc, mais aussi de licences fortes telles que The Elder Scrolls, Fallout, ou Doom, qui ont bien entendu été directement ajouté au GamePass et qui bénéficieront du FPS Boost.

Une nouvelle arrivée massive sur le GamePass, démonstratif de la stratégie de Microsoft qui a décidé de taper dans le coeur des joueurs. Et non content de simplement nous prendre par les sentiments, le géant américain compte aussi nous en mettre plein la vue. Une prétention assumée lors du podcast hebdomadaire de Larry Hryb, où il a été annoncé que cinq de ces jeux bénéficieront bientôt d’un gain de performance grâce à la fonctionnalité FPS Boost qui vient d’être introduite dans la dernière mise à jour.

En résumé, Fallout 4, Fallout 76, Prey, The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition et Dishonored : Definitive Edition bénéficieront tous d’une meilleure fluidité grâce au FPS Boost. Bon, pour l’instant il n’y a pas de date concrète pour l’arrivée de cette mise à jour, mais elle ne saurait tarder.

Pour rappel le FPS Boost est une fonction qui permet aux anciens jeux d’améliorer leur taux d’images par seconde, ce qui leur donne beaucoup plus de fluidité, et ce sans travail supplémentaire de la part des développeurs. Cela dit, il ne fonctionnera pas avec tous les jeux vidéo. Si vous voulez attendre l’arrivée de cette mise à jour pour jouer à ces titres, n’oubliez pas qu’il y a au total une vingtaine de jeux sur lesquels vous pouvez vous essayer pour patienter.

En tout cas, l’achat de Zenimax aura su apporter Day One la qualité de ses studios qui enrichissent de par leurs jeux le GamePass de Microsoft. Un grand coup qui s’accompagne aussi de la nouvelle moins clinquante, mais toute aussi importante de l’acquisition des technologies de Bethesda. On parlera ici par exemple du moteur id Tech qui pourrait bien être utilisé dans de futurs jeux.