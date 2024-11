Sony face au fantôme de Concord

« Les héros ne meurent jamais ». Phrase iconique de Mercy, personnage d’Overwatch 2, qui manifestement ne peut s’appliquer à feu Concord qui naguère avait le mastodonte de Blizzard en ligne de mire. L’échec éclair de Concord a entraîné la disparition de Firewalk Studios et provoqué un choc dans l’industrie.

Si l’on écoute les joueurs, Overwatch 2 est un jeu mort, Apex est un jeu mort, TESO est un jeu mort et ainsi de suite. Il est vrai que les grands jeux multijoueurs en ligne font face à de nombreuses difficultés, notamment provoquées par un basculement du modèle économique vers des jeux gratuits mais boursouflés de cosmétiques et contenus payant, qui canalisent ainsi le besoin en satisfaction des joueurs.

Pour autant, les géants du free-to-play sont toujours joués assidument par des centaines de milliers de joueurs en dépit des problèmes d’équilibrages, l’ignoble FOMO (Fear of missing out) et les éventuelles promesses non tenues. Mais ce ne sont pas des jeux morts. Concord est l’exemple de ce qu’est un jeu mort. Un titre en développement depuis de nombreuses années qui n’aura été mis en vente qu’une poignée de jours, rassemblant un peu moins de 200 joueurs et condamné à une rapide disparition.

Sony, qui a édité le titre, est donc associé de près comme de loin avec ce désastre. Aussi, il n’est pas surprenant que lors d’une récente réunion financière tenue par la direction de la corporation japonaise, le sujet Concord était inévitable. Le PDG du groupe, Hiroki Totoki, a présenté son point de vue sur la situation :

« Actuellement, nous sommes encore dans un processus d’apprentissage et, en ce qui concerne le développement de nouvelles franchises, on ne peut pas connaître le résultat avant d’avoir essayé. Donc, pour nous, pour notre réflexion, nous avons probablement besoin d’un grand nombre de points de contrôle, y compris des tests d’utilisateurs ou des évaluations internes, et un timing pour ces points de contrôle. Ensuite, nous devons les faire avancer, et nous aurions dû procéder à ces tests bien plus tôt que nous ne l’avons fait. » « De plus, notre organisation reste cloisonnée, alors il faut dépasser les limites de cette organisation en termes de développement et de ventes, je pense que cela aurait pu être fait beaucoup plus aisément. Et puis, à l’avenir, dans nos propres titres et dans les titres de studios tiers, nous avons beaucoup de fenêtres de sortie différentes. Et nous voulons être en mesure de sélectionner la fenêtre adéquate et optimale afin de pouvoir les déployer sur notre propre plateforme sans cannibalisation, de manière à maximiser nos performances en termes de lancement de titres. C’est tout ce que j’ai à dire. »

De son côté, le vice-président du groupe, Sadahiko Hayakawa, a souligné les différences entre Concord et un jeu à succès tel qu’Helldivers 2 :

« Nous avons lancé deux jeux en libre service cette année. Helldivers 2 a été un énorme succès tandis que Concord a dû être mis hors-ligne. Nous avons acquis beaucoup d’expérience et appris de ces deux sorties. Nous avons l’intention de partager les leçons tirées de nos succès et de nos échecs dans tous nos studios, y compris dans les domaines de la gestion du développement des titres ainsi que du processus d’ajout continu de contenu élargi et de mise à l’échelle du service après sa sortie, afin de renforcer notre système de gestion du développement. Nous avons l’intention de nous appuyer sur un portefeuille de titres optimal au cours de la période actuelle, combinant des jeux solo – qui sont nos points forts et qui ont une plus grande prévisibilité de devenir des succès grâce à notre propriété intellectuelle éprouvée – avec des jeux en ligne qui sont en croissance tout en impliquant un certain risque lors de leur sortie. »

Il faut sans doute être quelque peu philosophe avec ce qui est arrivé à Concord, et accepter que parfois les désastres et les échecs offrent d’excellentes leçons. C’est manifestement le point de Sony, qui honteux et confus, promet qu’on ne l’y prendra plus.