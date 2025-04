Switch 2 – Des cartouches de jeux incomplètes, simples clés de téléchargement ?

C’est l’inquiétude chez les collectionneurs et les partisans du jeu en boite : les jeux Nintendo Switch 2 ne seraient pas en intégralité sur les cartouches, qui seraient de simples clés de téléchargements. C’est ce qu’observe le média Gematsu dans un tweet publié hier.

Ainsi, d’après le magazine, l’ensemble des jeux third party proposés dès la sortie de la Switch 2 au Japon seraient des « Game-Key Card », pour reprendre la terminologie de Nintendo, soient de simples liens permettant de télécharger les jeux correspondants, mais rendant injouable ce même jeu sans accès internet. C’est donc la question de la conservation qui se pose un énième fois. Le côté « pratique » de la cartouche ne devrait pas être touché par cette décision : il devrait ainsi toujours être possible de la prêter, de l’échanger ou de la revendre. Mais celle-ci deviendrait inutilisable lors de la fermeture des serveurs hébergeant les jeux. Et on sait que Nintendo peut avoir la main lourde de ce côté-là. Le store 3DS, pourtant une machine éminemment populaire, avait été coupé moins de 4 ans après l’arrêt de la commercialisation de la console…

Dans cette configuration, l’intérêt du jeu en boite s’amenuise. Certes, il restera toujours plus sympa d’offrir une boite qu’un code, mais au-delà du cas « cadeau », la boite en plastique n’aura plus aucun intérêt. D’autant que les tarifs annoncés montrent un prix plus élevés pour les jeux physiques (ou pseudo-physiques, du coup…) que pour les jeux dématérialisés achetés depuis l’eShop. Tout cela est d’ailleurs très cohérent avec un mouvement assez assumé de Nintendo vers le « tout démat' », exprimé par cette différence tarifaire, par le système de « prêt » possible de licences numériques (et vous l’aurez remarqué, nous n’avons pas écrit « jeux »)…

La « Game Key Card » ne sera néanmoins pas le seul support sur Switch 2, et concerne à priori pour l’instant les jeux third party qui ne sont pas des portages de jeux Switch ; ces derniers (les « Switch 2 Editions » de jeux Switch) proposeraient ainsi bien les jeux complets contenus sur la cartouches. Cyberpunk 2077 échapperait lui aussi à ce format, CD Projekt ayant confirmé que la cartouche de jeu contiendrait l’intégralité des fichiers nécessaires sans réclamer de téléchargement supplémentaire. Ce qui signifie aussi que c’est possible, et peut-être dépendant du choix de l’éditeur ?

Ces infos concernent pour le moment le Japon, et on ne sait pas encore si les versions Européennes des jeux seront logés à la même enseigne. On sait ainsi que les Français, par exemple, achètent encore beaucoup de jeux en boîte, et le principe des Game Key Cards pourrait priver Nintendo d’une partie de ce public…

La rétrocompatibilité Switch 1 vers Switch 2 avait déjà passablement déçu, avec un système qui tient plus de l’émulation que d’une vraie compatibilité entre les générations ; voilà maintenant que le futur également de la ludothèque Switch 2 nous fait tiquer. Décidemment, on continue d’attendre impatiemment les infos qui nous permettront de nous enthousiasmer pour la nouvelle machine de Nintendo…