Nintendo Switch 2 : un Welcome Tour censé mettre en avant les capacités de la Switch 2, mais à quel prix ?

Avec la sortie de la Switch 2, Nintendo dévoile une nouvelle fois un visage que l’on commence à trop bien connaître. Fini le temps de la surprise et de l’émerveillement spontané. Aujourd’hui, même le plaisir de la découverte passe à la caisse. Le Nintendo Switch 2 Welcome Tour, supposé accompagner le lancement de la console, aurait pu être une belle façon d’introduire les capacités de la machine. Malheureusement, ce n’est pas une expérience offerte : c’est un produit payant.

Ne vous méprenez pas : Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est pas un jeu. Il ne s’agit ni d’un petit jeu de plateforme comme Astro’s Playroom, ni d’une collection de mini-jeux inspirés des licences emblématiques de Nintendo. Ce que propose ce titre, c’est une sorte de showroom interactif. Une vitrine technique où l’utilisateur peut tester les nouvelles fonctionnalités de la console, se renseigner sur les différents composants, manipuler des Joy-Con plus réactifs, et observer les performances graphiques de la Switch 2 à travers des petites démos techniques.

Imaginez un musée numérique consacré à la Switch 2, où chaque salle vous permet de toucher du doigt un aspect de la console. On y découvre par exemple comment manipuler le mode souris des Joy-Con, comment les vibrations HD ont été retravaillées, ou comment les menus dynamiques peuvent répondre aux mouvements du joueur.

Là où le bât blesse, c’est que cette vitrine, qui aurait pu être un simple logiciel gratuit pour accompagner le lancement de la console, est facturée. À un tarif certes modeste, (990 yens, soit environ 6,10 €), mais facturée quand même. Et c’est là que Nintendo semble franchir un cap. Car faire payer ce qui, en réalité, se révèle être un outil promotionnel déguisé, c’est envoyer un message clair : tout est monétisable.

On ne parle pas ici d’un jeu à part entière, ni même d’une démo jouable dans le sens traditionnel du terme. Il s’agit de mettre en scène les capacités techniques d’un nouveau hardware, dans l’optique évidente d’émerveiller l’utilisateur et de lui donner envie d’acheter les futurs titres optimisés pour cette machine. Autrement dit : un teaser, un showroom, une pub… mais au prix d’un « petit » jeu.

Certes, Nintendo Switch 2 Welcome Tour semble bien fait. Certes, il pourra sans doute amuser les curieux quelques dizaines de minutes. Mais faire payer ce qui aurait pu (et peut-être dû) être une démonstration gratuite, un bonus de précommande ou un bundle de lancement, est facturé comme un jeu à part entière. Et cela reflète une stratégie de plus en plus assumée par Nintendo : faire de chaque élément de son écosystème une opportunité de monétisation. Bienvenue à l’ère de la Nintendo Switch 2, l’ère où même les dépliants publicitaires sont devenus payants.