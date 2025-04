Coup de couteau attendu par Trump pour la Switch 2

Surprise pas si inattendu pour les joueurs américains : Nintendo suspend les précommandes de la Switch 2 aux États-Unis, initialement prévues pour le 9 avril 2025. En cause ? Une vague de taxes douanières imposées par Donald Trump, qui bouleverse la stratégie commerciale du constructeur japonais.

Si la console est déjà en précommande en Europe et au Royaume-Uni, la situation est bien plus compliquée outre-Atlantique. Une taxe de 46 % sur les importations en provenance du Vietnam, principal pays de fabrication des nouvelles Switch, met Nintendo dans une position délicate. Un coup dur pour l’entreprise, qui avait pourtant anticipé les tensions commerciales avec la Chine en délocalisant sa production.

Ces nouvelles restrictions s’inscrivent dans une politique protectionniste et d’isolation plus large : Trump a récemment instauré des taxes douanières massives sur plusieurs pays asiatiques, avec des tarifs allant jusqu’à 54 % pour la Chine et 32 % pour Taïwan. Un séisme économique pour l’industrie du jeu vidéo, qui dépend largement de ces pays pour la fabrication de consoles et de composants électroniques.

Face à cette situation, Nintendo a publié un communiqué expliquant que le lancement de la Switch 2 aux États-Unis reste fixé au 5 juin 2025, mais que les précommandes sont reportées afin d’évaluer les conséquences économiques des nouvelles taxes.

Actuellement, le prix annoncé pour ce nouveau bébé aux États-Unis est de 449,99 dollars, mais avec ces taxes supplémentaires, Nintendo pourrait être contraint d’augmenter le tarif final ou de revoir ses marges à la baisse. Une décision difficile à prendre, surtout dans un marché où le prix des consoles est un facteur clé pour leur succès.

Pendant ce temps, le Japon bénéficie d’un modèle à 305 euros environ, bien moins cher, mais limité à la langue japonaise et aux comptes locaux. Pour les joueurs occidentaux, importer cette version ne sera donc pas une option viable. Une version « region-free » sera aussi disponible au Japon pour ~460 euros.

Si Nintendo cherche encore une solution, la situation reste incertaine. Trump pourrait encore modifier sa politique commerciale, et d’ici juin, de nouveaux rebondissements ne sont pas à exclure. Une chose est sûre : entre la guerre des prix et les tensions économiques, le lancement de la Switch 2 aux États-Unis se voit caillassé, et son prix pourrait sans doute être revu à la hausse.