Dès son lancement, un catalogue Switch 2 étoffé mais réchauffé

La présentation détaillée de la Nintendo Switch 2 est indubitablement l’un des événements majeurs de 2025. Une nouvelle machine pour le petit artisan de Kyoto, après huit années de service pour la Switch et plus de 150 millions d’exemplaires vendus et 1,3 milliards de jeux écoulés (excusez du peu). Autant dire que sa petite sœur aura fort à faire pour espérer atteindre ces chiffres astronomiques, et cela commencera donc dès sa sortie, le 5 juin prochain avec un catalogue Switch 2 plutôt étoffé.

En effet, pour le lancement, on compte déjà une grosse vingtaine de titres confirmés, même si on se doute que quelques jeux supplémentaires se révèleront, notamment du côté des éditeurs tiers, dans les prochaines semaines. On pense évidemment au porte-étendard de cette nouvelle génération de console, inclus dans le pack à 509,99 €, à savoir Mario Kart World. 24 joueurs simultanés, de nouveaux modes de jeu et un prix qui fait, à raison, discuter avec une hausse de prix de 50 % par rapport à Mario Kart 8. Toujours est-il qu’il sera immanquablement la locomotive de la Switch 2 et sera sans doute l’incontournable des early adopters.

Aussi, il sera possible d’obtenir Day One les rééditions des deux épisodes de Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, destiné principalement aux personnes étant passées à côté lors de leurs sorties sur la génération précédente, même si on ne dit pas non à replonger quelques centaines d’heures en Hyrule dans des conditions optimales. En termes d’ajouts, il faudra toutefois se contenter d’une mise à jour technique, assez impressionnante, et une application pour nous accompagner pour l’aventure. À noter par ailleurs que les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel bénéficieront de la mise à jour de leurs jeux Switch sans surcout.

Pour ceux qui souhaitent aussi en apprendre plus sur leur machine, le catalogue Switch 2 proposera aussi l’étonnant Welcome Tour. Une notice interactive, accompagnée de quelques minis jeux, permettant de comprendre les possibilités de la machine qui aurait dû être proposé gratuitement dans toutes les machines, à l’instar d’un Astro Bot sur la PlayStation 5. Aucune indication concernant le prix facturé même si on s’attend à un tarif avoisinant entre 5 et 10 €, sa version japonaise étant proposée à 900 Yen.

Pour le reste, il faudra se contenter des éditeurs tiers avec notamment Cyberpunk 2077 qui, selon les premiers retours des personnes ayant pu le tester lors des sessions proposées à Paris, serait une adaptation de très bonne facture. Split Fiction, dernier titre de Josef Fares (It Takes Two) sera évidemment de la partie tout comme Hogwarts Legacy. On l’a compris, le catalogue Switch 2 va accueillir un bon paquet de titres PS4/Xbox One, et le lancement ne fera pas exception. On airait aimé plus, on aurait aimé mieux, mais il faudra s’en contenter pour le moment, le temps que Nintendo sorte ses grosses cartouches dont les très attendus Donkey Kong Bananza (17 juillet) et Metroid Prime 4: Beyond (2025).

Plusieurs autres titres n’ont pas encore été confirmés pour sortir dès le lancement de la console, mais pourraient en faire partie. On pense notamment à Elden Ring, Final Fantasy 7 Remake Intergrade ou Star Wars Outlaws. Mais c’est surtout à Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur qu’on espère voir arriver dès le 5 juin et qui se prêterait particulièrement bien au gameplay Joy-Con souris, pouvant presque faire office de démonstration technique des possibilités de gameplay de la machine.

Enfin, et on a peut-être tendance à l’oublier, mais il sera aussi possible de (re)jouer sur sa Nintendo Switch 2 aux quelques jeux GameCube qui seront inclus dans l’abonnement Online + Pack Additionnel, avec notamment Zelda: Wind Waker, F-Zero GX, Super Mario Sunshine ou Luigi’s Mansion, quoi qu’on ne sache pas s’ils seront tous de la partie pour le lancement.

Liste des jeux disponibles pour le lancement de la console :