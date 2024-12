Intergalactic: The Heretic Prophet – Direction les étoiles pour Naughty Dog

On s’y attendait au vu des récentes rumeurs très insistantes et de leurs sources jugées fiables (incluant Jason Schreier), le prochain jeu signé du studio Naughty Dog a bien été officellement annoncé lors des derniers Game Awards. Spoiler, il ne s’agit ni d’un nouvel épisode d’Uncharted, ni de The Last of Us Part III.

Intergalactic: The Heretic Prophet, de son nom, nous embarque en effet dans un futur de science-fiction dans lequel l’on évoluera non pas sur Terre, mais dans l’espace. Un nouveau tournant dans l’histoire du studio qui n’avait pas lancé nouvelle licence depuis 2013 avec les premières aventures de Joel et Ellie.

En développement depuis 2020, Intergalactic: The Heretic Prophet nous permettra d’incarner Jordan A. Mun (jouée par l’actrice Tati Gabrielle) qui se retrouve piégée sur une lointaine planète du nom de Sempiria et de laquelle personne n’a réussi à quitter son orbite depuis plus de 600 ans, après que toutes communications avec les mondes extérieurs furent rompues. La jeune femme est une chasseuse de prime redoutée dans la galaxie et semble être la recherche de son ancienne équipe, les Five Aces, ce qui l’entraine sur ce dangereux astre.

Pour le moment, nous n’en savons pas bien plus sur le jeu, Naughty Dog n’ayant pas souhaité en dévoiler beaucoup plus sur ce dernier, même si promesse est faite de nous offrir une expérience narrative toujours aussi forte, puisque l’on retrouve toujours Neil Druckman à l’écriture et la réalisation du titre.

On a pu d’ailleurs admirer le souci du détail auquel on est habitué avec Naughty Dog dans le trailer, notamment avec la présence de toutes ces marques connues (Addidas, Porsche, Sony) qui ancrent l’œuvre dans une alternative probable à notre réalité, tout en dynamitant la fin de la présentation avec un vieux titre des Pet Shop Boys.

On notera d’ailleurs qu’il a été annoncé que la bande-son de Intergalactic: The Heretic Prophet sera composée par Atticus Ross et Trent Reznor, dont on peut déjà avoir un aperçu du travail dans le trailer d’annonce. Exclusivité PlayStation 5, le jeu ne s’est pas vu offrir de date ou de fenêtre de sortie pour le moment, et il faudra sûrement se montrer patient avant de pouvoir mettre la main dessus.