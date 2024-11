Naughty Dog travaille depuis 4 ans sur un projet « secret »

L’annulation du spin off multijoueur de The The Last of Us a dû porter un coup sérieux à Naughty Dog, mais le studio à l’origine du hit PlayStation n’a pas pour autant dit son dernier mot, comme l’a révélé la figure emblématique de la structure, Neil Druckmann.

Le créateur de The Last of Us et aujourd’hui à la tête de Naughty Dog est en effet intervenu dans un « livestream » dans lequel figurait aussi Ken Levine (créateur principal de Bioshock) pour évoquer les activités de son studio, et il a révélé à cette occasion que ses équipes étaient à l’œuvre sur un titre encore non-annoncé, et ce depuis 2020, soit assez rapidement après la sortie de TLOU part II.

On n’en saura pas plus sur le titre en question, mais on apprend ce qu’il ne sera pas. Déjà, le studio ne cèdera pas à la facilité, et son prochain jeu ne sera pas The Last of Part III. Pourtant, le concept pour cette suite très attendue a déjà été établi, et ses auteurs savent où ils iront quand sera venu le temps de développer le 3ème épisode, mais, Neil Druckmann prévient que Naughty Dog ne sera pas « pour toujours le studio de The Last of Us ».

Quant à l’autre licence à laquelle on pense quand on évoque Naughty Dog, Uncharted, il ne faut pas trop attendre de nouvel épisode non plus, le studio ayant déclaré être « passé à autre chose ». On rappelle à ce sujet que l’autrice et directrice créative des trois premiers épisodes, Amy Hennig, a quitté Naughty Dog il y a maintenant 10 ans, et s’apprête aujourd’hui à sortir Marvel 1943: Rise of Hydra avec Skydance, un jeu qui mettra en scène Captain America et Black Panther

Pour en savoir plus sur le jeu « secret » de Naughty Dog, il faudra attendre les communications officielles de Sony. La société japonaise a en effet offert toute latitude créative à Neil Druckman, mais a tenu à conserver les décisions marketing. Le titre du jeu, les annonces concernant le gameplay ou le scénario, et la fenêtre de sortie nous seront ainsi communiqués selon un calendrier décidé par Sony… à moins qu’une énième affaire de fuites en décide autrement !