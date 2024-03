L’impressionnant teaser de Marvel 1943: Rise of Hydra

Voilà un moment que Marvel a perdu de sa superbe au cinéma. Depuis un Avengers: Endgame (2019) et son box office culminant à 2,8 milliards de dollars, c’est une lente et inexorable descente, encore illustrée par le bide The Marvels (200 millions de dollars de recettes pour 275 millions de budget hors promo), ou celle catastrophique de Madame Web, qui n’aura même pas atteint les 100 millions de dollars. Mais en ce qui concerne le jeu vidéo, l’effet ras-le-bol n’as pas encore eu lieu, même si Midnight Suns n’a pas connu le succès qu’il aurait mérité. L’exclusivité Spider-Man 2 a été un énorme succès, le Wolverine toujours chez Insomniac est lui aussi très attendu, et il faut maintenant compter avec ce Marvel 1943: Rise of Hydra.

Porté par l’Unreal Engine 5, le teaser qui vient d’être publié est époustouflant, bénéficiant d’une mise en scène qui n’a rien à envier aux blockbusters hollywoodiens, ainsi que d’un photoréalisme poussé à un niveau encore rarement vu. C’est du très grand spectacle. Bien entendu, il s’agit d’un teaser de cinématique qui ne révèle aucune image de gameplay, et il faudra attendre d’en avoir vu un peu plus avant de réellement s’emballer.

Néanmoins, nous avons des raisons d’y croire : à la réalisation, on retrouve Amy Henning, qui s’y connaît en jeux spectaculaires et cinématographiques pour avoir réalisé Uncharted 1 à 3. Elle a ensuite quitté Naughty Dog pour rejoindre Skydance New Media, un nouveau studio fondé par le producteur de cinéma Skydance (la franchise Mission: Impossible, Top Gun Maverick, ou encore Air, sur Prime Vidéo). Marvel 1943: Rise of Hydra sera le premier jeu de la jeune structure. Pourquoi commencer petit ?!

Le jeu raconte comment un tout jeune Captain America et le Black Panther de la Seconde Guerre mondiale, grand-père de T’Challa, devront surmonter leur rivalité pour faire face à un ennemi commun. Il faudra pour l’instant se contenter d’un vague 2025 en guise de fenêtre de sortie. Les supports qui accueilleront ce Marvel 1943: Rise of Hydra ne sont pas encore connus non plus, mais on s’imagine que s’il y avait eu des contrats d’exclusivité, pour un titre avec cette ambition, on serait déjà au courant…