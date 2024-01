Marvel’s Midnight Suns – Un succès à retardement

Développé par Firaxis Games, Marvel’s Midnight Suns est à n’en pas douter l’une des coqueluches de ce début d’année 2024. Pourtant, ce jeu de rôle dans l’univers des comics ne fait pas partie des dernières nouveautés puisqu’il est arrivé sur plusieurs plateformes dès décembre 2022. Alors, comment expliquer ce succès qui intervient un an après sa sortie ?

Annoncé lors de la Gamescom 2021, quelques mois après que les premières rumeurs à son sujet aient commencer à filtrer, Marvel’s Midnight Suns avait pourtant suscité une certaine attente, nourrie par la révélation progressive des personnages qu’il serait possible d’incarner. Après plusieurs reports, il avait finalement débarqué sur PC, Xbox Series X/S et PS5 le 2 décembre 2022, puis sur Xbox One et PS4 le 11 mai 2023. La version Switch initialement prévue avait quant à elle été annulée, les limitations techniques de la console de Nintendo n’y étant sans doute pas pour rien.

Si l’accueil critique fait à Marvel’s Midnight Suns avait été positif, avec un score Metacritic de 83, le public n’avait pourtant pas réellement suivi et la publication du jeu s’était ainsi soldée par un échec commercial (relativement, du moins, à son ampleur). Dans un contexte globalement défavorable pour l’industrie du jeu vidéo, cette déception a certainement joué son rôle dans le licenciement d’une trentaine d’employés chez Firaxis en juin dernier, peu après le départ de deux de ses figures historiques, Jake Solomon et Steve Martin.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive qui distribue le jeu via sa filière 2K Games, avait cependant mitigé ce constat d’échec en suggérant que les ventes Marvel’s Midnight Suns se rattraperaient peut-être sur la durée. La réalité a donné raison à son optimisme puisque le jeu connaît actuellement son record de connexions en simultané sur Steam depuis la sortie des versions Xbox One et PS4 en mai dernier. Ainsi, en ce mois de janvier 2024, il enregistre plus de 2000 joueurs simultanés en semaine et plus de 3000 les week-ends.

Pourtant, pas de nouveaux contenus, de grosse mise à jour ou d’événement marketing qui puisse expliquer ce subit regain de popularité. Pour le comprendre, il semble qu’il faille justement s’éloigner de Steam pour aller lorgner du côté de la plateforme Humble Bundle, qui propose Marvel’s Midnight Suns au sein de sa sélection Humble Choice du mois. De quoi donner un coup de pouce aux ventes permettant à leur tour de relancer le bouche-à-oreille, alors que le début d’année se montre avare en nouveautés attendues.

Certes, il n’y a pas là de quoi renflouer complètement les coffres de 2K Games et de Firaxis, mais le phénomène est suffisamment peu commun pour mériter d’être relevé. Sans doute est-il d’autant plus perceptible du fait de la faiblesse des ventes initiales, qui permettent à ce sursaut d’intérêt d’être significatif dans la vie de l’œuvre. Difficile de dire s’il persistera au-delà de la durée de l’offre de Humble Bundle, mais si l’envie vous prenait de profiter de cette occasion pour découvrir Marvel’s Midnight Suns, il vous reste jusqu’au premier mardi de février pour saisir l’opportunité.