Suicide Squad: Kill the Justice League corrige son tir, ou juste sa com’ ?

Les premières images de gameplay avaient passablement refroidi les joueurs, et provoqué le report de la sortie du jeu, même si l’éditeur avait indiqué que ce report était sans lien avec l’accueil glacial réservé au trailer. Suicide Squad: Kill the justice League revient, avec de nouvelles images de gameplay, et surtout, un nouveau plan marketing.

Ce que les joueurs attendent, c’est la suite spirituelle de la trilogie Arkham. D’autant que ce jeu Suicide Squad est signé Rocksteady, studio à l’origine de la saga. Mais ce que voudrait l’éditeur, c’est un jeu-service qui génèrerait des bénéfices pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Problème : les fondations même de la trilogie Arkham sont celle d’un jeu solo avec une large part de narration. Exactement tout ce que n’est pas un jeu-service.

C’est aussi pour cela que la bande annonce publiée en février dernier avait déçu. Elle nous montrait en substances des mécaniques de Fortnite avec un skin DC Comics… Or, pour jouer à Fortnite, on a déjà Fortnite. Surtout que les skins Batman, Harley Quinn ou Wonder Woman sont déjà intégrés au jeu d’Epic Games.

Ainsi, après pas loin d’un an de silence radio, Rocksteady revient avec de nouvelles images du jeu, et un tout nouveau plan de communication, le présentant comme un jeu axé sur la narration avec une composante multijoueur optionnelle.

« Chez Rocksteady, la narration et les personnages profonds sont au cœur de l’ADN de nos jeux. (…) Suicide Squad : Kill the Justice League est un jeu de tir à la troisième personne qui peut être joué en solo, ou avec des amis. C’est un jeu dont le cœur est le scénario, qui témoigne du savoir-faire de Rocksteady dans sa façon de donner vie aux personnages. » – présentation du jeu par les équipes de Rocksteady dans la vidéo « Suicide Squad Insider » (traduit par la rédaction)

L’accent de cette communication nouvelle est donc mis sur les composantes narratives du jeu, son aspect solo (le multijoueurs étant désormais présenté comme optionnel), et le lien avec les jeux de la trilogie Arkham. La filiation est d’ailleurs faite avec ces derniers dès le tout début de cette vidéo de promotion.

Alors, le jeu a-t-il été modifié pour coller aux attentes des joueurs après les critiques formulées l’hiver dernier ? Nous étions à l’époque parmi les déçus, et on ne pourrait qu’être satisfait d’une telle réorientation du projet. Mais ce pourrait aussi n’être que la com’ qui aurait été corrigée, avec un nouvel angle sous lequel présenter le jeu, sans que le cœur du gameplay n’ait été corrigé. En y regardant de plus près, on voit d’ailleurs que cette dernière vidéo contient bien plus de séquences cinématiques que de phases de gameplay .

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira le 2 février 2024. Warner a révélé les contenus des éditions Standard (le jeu, les DLC gratuits post-lancement, l’accès aux battle pass saisonniers, un skin supplémentaire pour chaque membre du Suicide Squad offert pour toute précommande, et un skin offert pour chacun des membres en exclusivité pour les précommandes dématérialisées PS5) et Deluxe (tous les contenus précédents, des armes in-game supplémentaires, un battle-pass premium, des skins exclusifs, et un accès au jeu 72h avant le lancement).

Cette vidéo promotionnelle est intitulée « Suicide Squad Insider 01 », et devraient être suivie au moins d’un second épisode. On verra à cette occasion si d’autres indices nous permettront de voir dans quelle direction se dirige finalement le jeu, même si la présence de battle-pass dans les descriptions des différentes éditions ne nous rassure pas.