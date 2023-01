Marvel’s Avengers — clap de fin pour le jeu de Crystal Dynamics

C’est officiel : Crystal Dynamics a annoncé la fin des services pour Marvel’s Avengers. Le jeu recevra sa dernière mise à jour, la version 2.8, le 31 Mars 2023. Par la suite, il sera retiré de tous les stores en ligne dès le 30 septembre de cette même année. Cependant, les développeurs précisent les modalités de cet arrêt de service. Tout d’abord, pas de panique : il restera possible, même après le retrait des stores, de profiter du jeu pour ceux l’ayant acheté avant. Les joueurs pourront encore télécharger le logiciel, et lancer les activités solo ou multijoueur.

Plus encore, cet arrêt de services signe également la fermeture de la Marketplace interne du jeu, où les joueurs peuvent actuellement encore se procurer des contenus cosmétiques. Nous ne vous conseillons pas de mettre la main au porte-monnaie désormais : les crédits restant sur les comptes des joueurs seront convertis en d’autres ressources du jeu nécessaires à l’aventure. Les contenus cosmétiques, quant à eux, seront alors disponibles gratuitement pour tous.

Bien que malheureuse, cette situation était prévisible. Si Marvel’s Avengers n’avait pas convaincu lors de sa sortie en 2020, mais que nous avions espoir que des mises à jour améliorent l’état du jeu, la critique est généralement restée négative. On déplorait, notamment, la médiocrité constante de l’expérience de jeu, couplé à un abus des contenus payants supplémentaires.

De plus, l’année 2022 aura été une année de transition pour Crystal Dynamics, qui, racheté par le groupe Embracer, s’est détaché de Square Enix. On peut alors supposer que cela ait pu enclencher des changements de priorités au sein du studio qui ne soient pas publiques. Parmi les projets du studio, on compte évidemment le nouvel opus de Tomb Raider, développé avec Epic Games, mais aussi le nouveau Perfect Dark, en co-développement avec The Initiative, un studio dépendant de Microsoft.

Pour ce qui est de Marvel’s Avengers, il est certain que le jeu est sur la fin : Crystal Dynamics ne va pas indéfiniment maintenir les serveurs alors que le jeu ne sera même plus disponible à l’achat. C’est donc l’occasion, pour les joueurs les plus fans de Marvel, d’en quelque sorte profiter d’une version finale du jeu, avant l’arrêt total des services.

Mais qu’on se rassure : les licences de Marvel sont loin de quitter et disparaître de la sphère vidéoludique. Du succès de Marvel Snap à celui de Marvel’s Guardians of the Galaxy, il en reste pour tous les goûts en attendant qu’un nouveau jeu ne soit annoncé.