Electronic Arts annonce sa collaboration avec Marvel

Electronic Arts au pays des Marvel. Hier, EA et Marvel ont annoncé être parvenus à un accord à long terme portant sur la création d’au moins trois nouveaux jeux vidéo. Selon le communiqué d’EA, les futurs jeux issus de cette collaboration seront des jeux d’action/aventure, disponibles sur consoles et PC. Même si rien n’est officiel, il est fort probable que ces différents opus soient exclusifs aux consoles issues de la nouvelle génération. Chacun des jeux proposera une histoire originale qui devrait se rattacher au multiverse Marvel.

La firme américaine a d’ores et déjà annoncé que le premier jeu en développement aura pour héros le personnage d’Iron Man, et se concentrera sur une aventure solo, en vue à la troisième personne.

« Nous sommes impatients de voir les réactions des joueurs qui se mettront dans la peau d’Iron Man, et pourront réaliser les actions extraordinaires pour lesquelles ce super-héros est reconnu. »

Laura Miele, COO pour EA

Aucune information n’a pour le moment fuité sur les deux autres projets minimum sur lesquels porte l’accord, même si des rumeurs évoquent le personnage de Black Panther… Après les projets récents avec la franchise Star Wars, c’est donc un nouveau lien entre le groupe Disney et le développeur qui prend forme. Avec une annonce de partenariat datant seulement d’hier soir, nul doute qu’il faudra être très patient pour pouvoir mettre la main sur ce Iron Man nouvelle génération, et encore plus pour découvrir les futur projets qui naîtront de cette collaboration.

Après avoir dévoilé il y a quelques mois le calendrier du Marvel Cinematic Universe pour les années à venir, avec pas moins de onze films et quasiment autant de séries en préparation, Disney continue donc de surfer sur la vague super-héros en développant en parallèle son univers vidéoludique. Attention à l’overdose pour les joueurs ?