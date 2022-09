Marvel – Un nouveau jeu annoncé ce soir lors du showcase ?

Le train des rumeurs ne connait point d’arrêt et fonce à toute vitesse. Entre les récentes fuites concernant Silent Hill et les bruits de couloirs faisant état d’une future présentation de gameplay de Spider-Man 2, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et aujourd’hui, alors que se tiendra le Disney & Marvel Games Showcase dès 22h, de nouvelles informations (à prendre avec des pincettes comme toujours) sont venus mettre le feu aux poudre.

D’après le compte twitter MCU Status (habitué des leaks autour de Marvel et ses licences), un jeu serait présenté ce soir lors de l’événement de Disney. Une histoire centrée sur Captain America et Black Panther en pleine seconde guerre mondiale, devant se défaire des forces d’Hydra, ça vous tente ? En tout cas, c’est ce que le tweet laisse présager. Bien que le théâtre des opérations pourrait sembler étrange aux néophytes, les aficionados auront vite compris la référence aux comics « Flags of our fathers » sortis en 2010.

Non content de nous présenter un cadre qui diffère des productions actuelles, ce titre ne serait, en plus, pas développé par n’importe qui. Ce serait Amy Hennig, épaulée de son tout jeune studio Skydance New Media qui serait en charge du projet. Créatrice d’Uncharted ou encore de Legacy of Kain, elle n’en est clairement pas à son premier coup d’essai.

Nous savions déjà que son studio travaillait sur un jeu Marvel, ne restait plus qu’à savoir lequel. Si la rumeur s’avère correcte, il faudra s’attendre à un scénario travaillé au service d’un jeu maîtrisé de bout en bout. Enfin, c’est ce que l’on espère, les productions de la maison des idées n’étant pas toujours qualitatives, en témoigne le fiasco Avengers.

Quoiqu’il en soit, comptez sur nous pour suivre ce Disney & Marvel Games Showcase et vous offrir le résumé de ce qu’il ne fallait surtout pas manquer durant cette présentation attendue par les fans. Rendez-vous ce soir à 22h pour savoir si cette rumeur était fondée ou si nous sommes encore tombés dans un mirage.