Take-Two – Un projet à 53 millions annulé et Marvel’s Midnight Suns repoussé

Les mauvaises nouvelles arrivent par paire pour Take-Two, qui a repoussé la sortie de son X-Com like aux couleurs de Marvel, Midnight Suns. Le jeu devait en effet sortir au printemps prochain, mais ne sera pas disponible avant la seconde moitié de l’année 2022.

« Nous avons pris la difficile décision de déplacer la sortie du jeu à la deuxième moitié de l’année 2022. Nous savons que de nombreux fans sont impatients de jouer au titre prévu d’abord pour le printemps, et cette décision n’a pas été prise à la légère. Nous avons décidé de repoussé la sortie pour avoir plus de temps pour faire le meilleur jeu possible.

Nous croyons en la vision créative que nous avons pour Marvel’s Midnight Suns, et nous souhaitons rendre justice au jeu et proposer une aventure inoubliable qui se jouera du côté surnaturel de Marvel. Ces mois supplémentaires seront mis à profit pour ajouter plus d’histoire, de cinématiques, et plus de finitions en général, et seront essentiels pour faire de notre vision une réalité. Merci de votre compréhension » – Jake Solomon, directeur créatif et Garth DeAngelis, producteur, pour Firaxis Game, sur Twitter (traduction de la rédaction).