Marvel’s Wolverine – Tout ce que vous n’avez pas vu dans le teaser

Le PlayStation Showcase 2021 a été à l’image d’un grand huit, entre ascensions lentes, climax réjouissants, et descentes aussi courtes que brutales. Sur ses points culminants, citons évidemment God of War: Ragnorök, le trailer apologie du car-porn de Gran Turismo 7, le “bon sang, que se passe-t-il dans mon caleçon ?!” remake de KOTOR, et le dynamic duo de Spider-Man 2. Et un autre jeu, en à peine 53 secondes, a enflammé la toile : Marvel’s Wolverine.

Un teaser, presque juste un gâteau apéritif, qui ne montre rien, juste une silhouette semi-vautrée à un bar, qui finira par sortir des griffes qu’on devine faites d’adamantium. Qui ne montre rien ? Vraiment ? Détrompez-vous, car les petits malins d’Insomniac Games ont parsemé ces 53 secondes d’une foule de références et d’easter eggs en tous genres, que seuls les yeux (et les oreilles !) experts auront su repérer. Opération décryptage.

The Dark End of the Street

La chanson choisie pour accompagner ce teaser, le fabuleux titre soul de James Carr, The Dark End of the Street, est le premier indice important. Son ton mélancolique indique deux choses importantes : tout d’abord, on n’aura pas affaire à un jeu avec une ambiance joviale. Merci Captain Obvious, direz-vous. Le second point se situe dans les paroles : celles-ci retracent l’histoire de deux personnes condamnées à se cacher dans l’ombre pour cacher leurs fautes (“Living in darkness to hide our wrong”). Référence évidente au lourd passé de Logan, qui place tout de suite dans une certaine chronologie le titre d’Insomniac Games.

Il y a fort à parier que nous incarnerons le Logan mélancolique, celui qui a tiré un trait sur sa relation avec Jean Grey (le passage “It’s a sin and we know it’s wrong, Oh, but our love keeps coming on strong” – “C’est un péché et nous savons que c’est mal, mais notre amour reste fort”- pourrait tout à fait coller à la relation de ces deux-là) et qui a quitté les X-Men. On n’en sera pas à Old Man Logan, mais on peut tout à fait s’attendre à trouver quelques points communs entre le Logan brisé de ce comic book culte, et celui qui sera le héros de Marvel’s Wolverine.

Réviser ses classiques

Science de l’easter egg, en un seul plan, celui où l’on voit Logan de dos accoudé au bar, les développeurs ont caché une foule de détails. Commençons par le plus “évident” : le 1974 sur la caisse enregistreuse. Il s’agit de l’année d’apparition de Wolverine pour la première fois dans un comic book Marvel, dans le n°180 de Hulk.

Sur la droite du héros, la plaque minéralogique “QUEBEC HLK 181” renvoie à deux éléments : Logan est Canadien (imaginez-le parler avec l’accent québécois… de rien, ça nous fait plaisir), et il affronte le géant vert pour la première fois dans Hulk N°181.

Deux indices plus qu’importants sur le fait qu’il y a de fortes chances que Wolvie rencontre Hulk dans le titre développé par Insomniac ! Le genre de rencontre au sommet que les fans adorent, qui a certes déjà eu lieu de nombreuses fois dans les comics books, et a même fait l’objet d’un court-métrage animé (Hulk Vs Wolverine, science du titre quand tu nous tiens), mais qui sera forcément un temps fort du jeu.

Enfin, juste face à nous, on notera deux références à Madripoor et au Princess Bar. Madripoor est une île fictive d’Asie du Sud-Est, repère de bandits, pirates et autres Triades, sur laquelle Logan a longuement séjourné. À l’époque, celui-ci se faisait appeler “Patch” en raison d’un bandeau qu’il portait sur l’œil gauche, exactement comme Nick Fury. Un guest de plus ?

Quant au Princess Bar, il s’agit d’un bar des bas-fonds de Madripoor, propriété de la redoutable Jessan “Tyger Tiger” Hoan, cheffe de sa propre organisation criminelle et qui a un temps partagé la vie de Wolverine. Quand on vous dit que le bonhomme a eu une vie compliquée…

L’aventure nous permettra-t-elle d’aller jusqu’au rivage de Madripoor ?

De multiples indices qui en disent long sur ce qui nous attend, tout en préservant le mystère. Entre des guests de choix (Hulk ? Nick fury ? Tyger Tiger ?), une ambiance crépusculaire, et un ton qui sera autrement plus dur que pour Marvel’s Spider-Man, si tout fonctionne comme prévu, Marvel’s Wolverine pourrait être l’un des poids lourds de la liste des exclusivités PlayStation 5.