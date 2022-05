Star Wars Celebration – De nouveaux projets pour la galaxie lointaine !

Le lore de Star Wars est intarissable, et Disney et bien d’autres studios l’ont bien compris. Films, séries, animations et jeux vidéo… La licence n’a jamais été aussi active, exploitant tout ce qu’il y a à exploiter. Les projets ne cessent de fleurir comme nous avons pu le constater à l’occasion de la Star Wars Celebration, un moment toujours attendu par les fans.

Au cours de ces quatre jours de convention, pas moins de huit annonces, dont quatre nouveaux projets, ont été annoncées. Si les derniers films n’ont pas rencontré le succès escompté comme celui dédié à Han Solo, Disney mise sur les séries live-action via Disney+ telles que The Mandalorian ou encore la dernière en date consacrée à Obi-Wan Kenobi qui semble être d’ores et déjà un succès.

Ainsi, quatre nouvelles séries Star Wars dont une série animée viennent s’ajouter au catalogue. 2023 promet d’être une année encore plus riche pour la saga aux étoiles. En effet, on découvrira les débuts de la Rébellion et le parcours de Cassian Andor, un agent rebelle déjà rencontré dans le film Rogue One: A Star Wars Story pour le rejoindre dans Star Wars: Andor dès le 31 août 2022. Star Wars: Ahsoka narrera les aventures d’Ahsoka Tano, ancienne padawan d’Anakin Skywalker. La série semble reprendre juste après l’épilogue de Star Wars Rebels. Ce n’est pas fini puisque Star Wars: Skeleton Crew, quant à elle, racontera l’histoire d’un groupe de jeunes enfants perdus dans ce vaste univers et qui tentent de retourner chez eux.

Une nouvelle série d’animation viendra étoffer le catalogue dès cet automne. Mini-série en six épisodes, Star Wars: Tales of the Jedi contera trois moments de la vie d’Ahsoka Tano et du Comte Dooku. Sans oublier la saison 3 de The Mandalorian prévue pour le mois de février 2023, la saison 2 de la série d’anthologie Star Wars: Visions qui reviendra au cours du printemps 2023 et également une seconde saison pour Star Wars: The Bad Batch où on retrouvera la Clone Force 99.

Vous l’avez sûrement compris : 2023 s’annonce comme étant une année 100% Star Wars. Mais qu’en est-il du côté jeu vidéo ? Electronic Arts a officialisé la suite directe de Star Wars Jedi: Fallen Order avec de nouvelles images. Baptisé Star Wars Jedi: Survivor, on retrouvera donc Cal Kestis qui tente de garder une longueur d’avance sur l’Empire alors qu’il commence à ressentir le poids d’être l’un des derniers Jedi restants. Accompagné de son fidèle compagnon droïde BD-1, notre héros s’alliera avec un éventail de personnages tous plus intéressants les uns que les autres.

« Star Wars Jedi: Survivor développera le combat dynamique de la série de manière nouvelle et innovante. Pour survivre, Cal doit acquérir de nouvelles compétences et développer sa connexion avec la Force. »

Ce deuxième opus ne sera disponible que sur PS5, Xbox Series et PC. Respawn Entertainment, derrière le projet, a préféré faire l’impasse sur la PS4 et la Xbox One afin de se concentrer sur la qualité de l’expérience. S’il est prévu pour 2023, nul doute que d’ici là, plus de consoles next-gen se seront vendues. Stig Asmussen est de nouveau à la barre. L’ancien directeur de God of War est, d’ailleurs, brièvement revenu sur la technique du jeu et les possibilités que les nouvelles consoles offrent lors d’une interview accordée au site officiel de Star Wars.

« L’élément le plus important selon moi est le ray tracing, ou l’éclairage. Cela nous a permis de travailler sur l’éclairage en temps réel, avec une fidélité bien au-delà de ce que nous avions pu produire auparavant. » – Stig Asmussen, réalisateur du jeu.

Si pour lui, le ray tracing est important et d’autant plus intéressant puisque cela permet d’obtenir des résultats d’ordre cinématographique, il est également intéressé par quelques avantages liés aux nouvelles consoles comme la PS5, qui possède un système haptique sur les manettes. On pourra voir si cela apporte quelque chose à l’expérience du joueur dans quelques mois encore. Patients, nous devons être.