Star Wars Eclipse – Pourquoi les fans appellent au boycott du jeu

L’annonce officielle de Star Wars Eclipse fut l’un des moments forts des Game Awards de 2021. Développé par Quantic Dream, sous la houlette de LucasArts, le titre ne sortira que dans quelques années étant donné qu’il n’en est qu’à ses premiers stades de production. Ce qui ne l’empêche pas d’être déjà pris dans la tourmente shitstormesque de la colère des réseaux sociaux.

Une partie des fans de la franchise Star Wars remuent ciel et terre virtuels sur les réseaux sociaux, protestant contre la future production de Quantic Dream, et appelant le public à réagir en s’appuyant sur le #BlackoutStarWarsEclipse. Cette campagne menée sur les réseaux sociaux appelle LucasArts à mettre un terme à sa collaboration avec le studio français, car l’entreprise aurait des pratiques managériales toxiques, et son fondateur, David Cage, aurait l’habitude de promouvoir des idées racistes, misogynes et homophobes.

Les contestataires s’appuient sur les propos que David Cage aurait tenus au sein de son studio, et relayés par le site Solidaires Informatique. Cage aurait ainsi déclaré, entres autres perles, que les « femmes sont toutes des p**** », et que « chez Quantic Dream, on ne fait pas de jeux pour les tapettes ». Il aurait également encouragé certains de ses employés à photoshopper les visages de collaboratrices sur des scènes à caractère sexuel, et aurait été ravi de se voir dans un photomontage aux côtés d’Adolf Hitler.

Il y a quelques mois, Quantic Dream a remporté un appel face à des chefs d’accusation concernant un licenciement abusif. Le porte-parole du studio a alors déclaré que « ces accusations, formellement démenties par l’entreprise, ses dirigeants, ses représentants du personnel et ses employés, et contredites par la réalité de faits objectivement vérifiables, portent gravement atteinte à l’honneur et à la réputation de l’atelier ».

Malgré cet appel reporté, un grand nombre de fans s’unissent actuellement sous la bannière du #BlackoutStarWarsEclipse, soutenus par des figures publiques comme l’autrice Emily Kate Johnston (les romans de l’univers étendu Star Wars : Ahsoka, L’Ombre de la Reine), qui a déclaré que « Star Wars mérite mieux ». La très populaire chaîne YouTube StarWarsExplained a également assuré que personne au sein de la chaîne ne couvrira le jeu tant que David Cage est impliqué, en raison de son « comportement dégoûtant, en particulier envers les femmes et la communauté queer ».

Nous n’allons pas appeler au boycott ou à prendre part à quelque mouvement social que ce soit, chacun écoutera son sens moral et fera ce que bon lui semble. Cependant, on peut tout de même légitimement s’interroger sur la raison qui a poussé Disney à confier une licence si porteuse et aimée du public à un studio au passé trouble, à la ligne morale plus que douteuse, et pris sous le coup de nombreuses procédures judiciaires.