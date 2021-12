Star Wars: Hunters – Le premier trailer de gameplay enfin dévoilé

Si vous êtes un fan de l’univers Star Wars, vous avez très certainement entendu parler de Star Wars: Hunters, le prochain jeu d’action compétitif en équipe prenant place après la chute de l’Empire Galactique. Nous avons attendu toute l’année afin d’avoir de plus amples informations. Le moment est enfin venu puisque Zynga et Lucasfilm Games ont dévoilé le premier trailer de gameplay.

Cette vidéo nous permet de découvrir les différents personnages jouables dans l’arène, qui devraient être répartis par classe à savoir Tank, DPS et Soutien, comme les autres titres du genre. Ainsi, nous retrouverons J-3DI et Rieve pouvant magner le sabre laser, Zaina, Sentinel, Utooni et Imara Vex disposant d’un arsenal d’armes variés ou encore Slingshot pilotant un droideka et Grozz, un combattant surpuissant.

Nous pouvons également apercevoir au moins deux modes de jeu. Malheureusement ces derniers ne débordent pas d’inventivité puisqu’il devrait s’agir d’un mode Deathmatch et d’un mode d’Escorte de Convoi. Ainsi, deux équipes de quatre joueurs pourront s’affronter dans des arènes aux couleurs des lieux les plus emblématiques de la saga comme Hoth ou Endor. Le titre est déjà disponible en soft launch sur Google Play dans quelques pays (mais pas la France).

Star Wars: Hunters sera disponible dans l’année 2022 sur Nintendo Switch, Android et iOS. Il prendra en charge le cross-play afin de jouer avec des coéquipiers venant des autres plateformes. Il semblerait également que la Switch ait droit à l’exclusivité sur console, et il ne sera pas nécessaire de posséder un abonnement Nintendo Switch Online pour profiter du jeu. Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire à cette adresse pour débloquer du contenu in-game dès sa sortie. Si les rumeurs concernant le projet Star Wars: Eclipse se confirme, la saga pourrait être au cœur de toute les attentions durant l’année 2022.